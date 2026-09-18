Fabryka „zombie” w Kępnie? Ukrainiec zatrzymany, zabezpieczono ponad 100 tys. dawek

Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-09-18 13:20

Obywatel Ukrainy trafił na trzy miesiące do aresztu w związku z zarzutami wytwarzania znacznych ilości narkotyków. Zatrzymany w Kępnie 36-latek posiadał aparaturę, przy pomocy której od lipca zajmował się produkcją niebezpiecznego dopalacza, określanego mianem "zombie". Może spędzić w więzieniu nawet 20 lat.

Radiowóz, policja
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Produkcja dopalaczy w Kępnie

Mężczyzna usłyszał zarzuty związane z wytwarzaniem środków odurzających, za co prawo przewiduje bardzo surowe konsekwencje, sięgające nawet 20 lat pozbawienia wolności. Śledczy z prokuratury ustalili, że 36-letni obywatel Ukrainy, przebywający na terenie Kępna, prowadził nielegalną działalność od początku lipca do 10 września bieżącego roku. W tym czasie miał wytworzyć zawrotną ilość, bo aż 100 tysięcy porcji niebezpiecznej substancji znanej jako "zombie". W miejscu jego zamieszkania zabezpieczono niezbędny sprzęt oraz chemikalia służące do wytwarzania narkotyków.

Głos w tej sprawie zabrał Maciej Meler, pełniący funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

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W ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Kępnie funkcjonariusze Policji zatrzymali 36-letniego mężczyznę, obywatela Ukrainy, który usłyszał zarzuty posiadania przyrządów służących do produkcji narkotyków oraz wytworzenia znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci alfa-PVP.

Jak ustalono, tylko pomiędzy lipcem 2026, a 10 września 2026 r. mężczyzna wytworzył co najmniej 19,5 litra tej substancji w postaci roztworu, co jak wynika z uzyskanych opinii biegłych pozwalało na przygotowanie co najmniej 47.560-48.935 dawek skutkujących odurzeniem oraz skrystalizowanego alfa-PVP o wadze 1,2 kg co pozwalało na przygotowanie co najmniej 56.050 dawek odurzeniowych.

Łączna ilość wytworzonych i zabezpieczonych substancji psychotropowych wyniosła łącznie 104.985 dawek odurzeniowych.

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Postępowanie ma charakter dynamiczny i śledczy nie wykluczają pociągnięcia do odpowiedzialności kolejnych osób zaangażowanych w ten proceder.

Decyzją sądu 36-latek z Ukrainy został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara więzienia w wymiarze od 3 do 20 lat.

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