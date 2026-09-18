Podawał się za prokuratora, teraz zajmie się nim ten prawdziwy. Seniorka straciła oszczędności!

Oszustwo metodą na prokuratora w Ostrowie Wielkopolskim

58-letni mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego podszył się pod śledczego i oszukał starszą kobietę. Mężczyzna wyłudził od pokrzywdzonej 20 tysięcy złotych, po czym trafił w ręce organów ścigania. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Podejrzanemu grozi teraz nawet 12 lat pozbawienia wolności, o czym w rozmowie z Radiem Eska informuje rzecznik ostrowskiej Prokuratury Okręgowej, Maciej Meler.

Na podstawie poczynionych ustaleń prokurator zarzucił mu, że w dniu 27 stycznia tego roku, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i podając się za prokuratora, wprowadził pokrzywdzoną starszą osobę w błąd. Mężczyzna zadzwonił z zastrzeżonego numeru na jej telefon, informując o fikcyjnym zdarzeniu drogowym z udziałem jej wnuka. Następnie zażądał przekazania pieniędzy w kwocie 20 tys. zł celem zapewnienia sposobu uniknięcia przez wnuka odpowiedzialności karnej. Mężczyzna osobiście jako kurier odebrał odpowiedzialną kwotę, czym doprowadził pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Recydywa 58-latka. Prokurator ostrzega przed oszustami

Śledczy dowiedli, że oszustwa dokonał w warunkach powrotu do przestępstwa. Złamał prawo przed upływem pięciu lat od odbycia poprzedniej kary, orzeczonej za podobny umyślny czyn, za który spędził za kratami minimum pół roku. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i aresztował 58-latka. Zatrzymany zdążył już złożyć wyjaśnienia, ale prokuratura na razie nie ujawnia ich treści – zostaną one najpierw dokładnie sprawdzone.

Maciej Meler, reprezentujący prokuraturę, wystosował przy tej okazji ważny apel. Ostrzegł przed zbytnim zaufaniem w stosunku do nieznajomych. Przypomniał, że służby takie jak policja czy prokuratura nigdy nie dzwonią do obywateli z prośbą o gotówkę, przelewy czy kosztowności, ani nie namawiają do udziału w prowokacjach. Komunikat ten skierowany jest zwłaszcza do osób starszych, które w silnych emocjach dają się zwieść przestępcom żerującym na ich uczuciach do członków rodziny, takich jak wnukowie.

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