Gdzie jest 90-letnia Janina? Seniorka może potrzebować natychmiastowej pomocy

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-09-18 9:02

Policjanci z Lubonia poszukują 90-letniej Janiny Zaremby, która wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Funkcjonariusze proszą o pomoc, ponieważ kobieta może mieć problemy z pamięcią i orientacją przestrzenną. Trwa walka z czasem.

90-letnia pani Janina może potrzebować pilnej pomocy! Wyszła z domu i zaginęła
Autor: Policja/ Materiały prasowe

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Luboniu poinformowali, że 90-letnia Janina Zaremba opuściła swoje miejsce zamieszkania w okolicach godziny 18.00. Od tamtej pory bliscy nie mają z nią żadnego kontaktu. Mundurowi natychmiast rozpoczęli akcję poszukiwawczą i apelują do społeczeństwa o wsparcie w zlokalizowaniu zaginionej kobiety.

Sytuacja jest poważna, ponieważ starsza pani może borykać się z zaburzeniami pamięci oraz orientacji. To oznacza, że samodzielny powrót do domu może być dla niej niemożliwy.

W dniu zaginięcia 90-latka miała na sobie ciemnoniebieską kurtkę pikowaną. Była również ubrana w czarne spodnie oraz płaskie, lakierowane buty w tym samym kolorze.

Służby proszą o czujność. Każdy, kto zauważył osobę o takim wyglądzie lub posiada wiedzę o losie seniorki, powinien niezwłocznie poinformować o tym policję.

Wszelkie sygnały należy kierować bezpośrednio do jednostki w Luboniu, dzwoniąc pod numer telefonu 47 77 149 00.

Nawet najdrobniejszy szczegół może okazać się kluczowy w odnalezieniu Janiny Zaremby i zapewnieniu jej bezpieczeństwa.

Tak wyglądały poszukiwania zaginionej 11-latki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki