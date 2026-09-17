Chciał usunąć usterkę. Nagle maszyna wciągnęła jego dłoń!

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-09-17 15:25

Dramat pod Pleszewem. W Dobrzycy doszło do groźnego wypadku w jednej z firm. Dłoń 21-letniego pracownika została wciągnięta przez maszynę transportującą trociny do produkcji pelletu. Młody mężczyzna próbował usunąć usterkę podajnika, gdy nagle doszło do wypadku. Na pomoc ruszyli jego koledzy, którzy pomogli uwolnić uwięzioną rękę. 21-latek trafił do szpitala.

Tył ambulansu z włączonymi sygnałami. O wypadku w firmie pod Pleszewem przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com Karetka pogotowia

Ogromnie niebezpieczne okazało się być urządzenie transportujące trociny do produkcji pelletu w jednej z podpleszewskich firm. Młody pracownik chciał usunąć usterkę, ale jego dłoń została wciągnięta. Jak wynika z ustaleń, 11 września późnym wieczorem Nagła śmierć cenionego policjanta. "Widzieliśmy się kilka godzin przed tą tragiczna minutą"młody pracownik zauważył, że podajnik ślimakowy dostarcza zbyt mało materiału do pelleciarki.

Czytaj także: Nagła śmierć cenionego policjanta. "Widzieliśmy się kilka godzin przed tą tragiczna minutą"

Postanowił sprawdzić, co jest przyczyną problemu i udrożnić urządzenie. To właśnie wtedy doszło do niebezpiecznego wypadku, a młodemu mężczyźnie ruszyli na pomoc inni pracownicy, którzy pomogli mu uwolnić rękę.

Na miejscu szybko pojawili się strażacy z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej i ratownicy medyczni. 21-latek karetką został przewieziony do szpitala.

Wypadkiem zajmie się też Państwowa Inspekcja Pracy.

Kierowca ciężarówki zepchnął auto na pobocze.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki