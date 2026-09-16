Potężna nawałnica nad Wielkopolską. Mieszkańcy nagrali trąbę powietrzną!

Łowcy Burz potwierdzają: "Kontakt z ziemią nie pozostawia wątpliwości"

W środę przez Polskę przetocza się front atmosferyczny, przynosząc gwałtowne zjawiska pogodowe. Szczególnie niebezpiecznie zrobiło się w Wielkopolsce, w okolicach Krotoszyna. W sieci pojawiły się nagrania ukazujące potężny wir, który uformował się w miejscowości Smolice. Informacje te szybko potwierdził Łukasz Kuliński, znany jako Wielkopolski Łowca Burz.

- Trąba powietrzna w Smolicach k. Krotoszyna. Tornado lub gustando wystąpiło niedawno w Smolicach k. Krotoszyna - dokładnie w obrębie rotacji opisywanej w poprzednim wpisie! Wątpliwości nie pozostawia fakt kontaktu z ziemią. Kluczowe będą jednak kolejne materiały, które mogą być kluczowe do dalszej analizy zjawiska. Jeżeli posiadacie materiały bądź widzieliście nagrania ukazujące to zjawisko, będę wdzięczny za ich nadsyłanie

- poinformował Kuliński.

Mieszkańcy liczą straty. Połamane drzewa i problemy z prądem

Nawałnica, która przeszła przez region, spowodowała szkody. Jak przekazała naszej redakcji pani Agnieszka, mieszkanka Rogożewa, podczas wichury łamały się gałęzie i doszło do zwarcia na słupie energetycznym. Pojawiają się także informacje o innych zniszczeniach, w tym o połamanych drzewach i uszkodzeniach garaży. Służby i mieszkańcy oceniają skalę strat.

Tornado czy gustnado? Wyjaśniają zjawisko

Choć początkowo wszystko wskazywało na tornado, eksperci po analizie kolejnych materiałów skłaniają się ku innej tezie. Jak wyjaśnił Wielkopolski Łowca Burz, mogło to być inne, choć również groźne zjawisko.

- Z nadsyłanych przez Was informacji oraz nagrań, rośnie prawdopodobieństwo, że w tym przypadku wystąpiło gustnado, choć wciąż nie można tego jednoznacznie potwierdzić

- napisał w kolejnym poście.

Czym jest gustnado? To tak zwane tornado szkwałowe. Definiuje się je jako płytki, krótki i zazwyczaj słaby wir powietrzny, który powstaje na linii szkwałowej. Mimo że jest słabsze od klasycznego tornada, wciąż może powodować znaczne zniszczenia.

Groźny front nad Polską. IMGW wydało ostrzeżenia

Zjawisko w Wielkopolsce było częścią większego frontu atmosferycznego.

- Front atmosferyczny wędruje przez Polskę przynosząc miejscami intensywne opady deszczu, silny wiatr oraz burze. Na czele frontu znajduje się dość widowiskowa chmura szelfowa (arcus). Padać, a miejscami także grzmieć może również w kolejnych godzinach

- informuje Sieć Obserwatorów Burz.

Obserwacje potwierdza również serwis Weather Alert.

- Co ciekawe najprawdopodobniej w województwie Wielkopolskim doszło do rozwoju trąby powietrznej, co potwierdzają skany wskazujące na rotację oraz nagrania z okolic Krotoszyna

- czytamy w raporcie z godziny 19:00.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla tego regionu ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, które obowiązuje do godziny 23:00 w środę.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Możliwy grad

- prognozuje IMGW.