19-letni Mateusz miał długą listę mandatów. W wypadku BMW zginął on i dwoje pasażerów

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-09-16 14:55

W Wielkopolsce rozpędzone BMW wbiło się w autobus. Trzy młode osoby z osobówki zginęły na miejscu. 19-letni kierowca miał auto od 1,5 roku i listę mandatów za drogowe wykroczenia…

Młody kierowca, szybkie auto, deszcz i… tragedia gotowa. Do dramatycznego wypadku doszło w poniedziałek, 14 września, około godziny 13:15. Na drodze wojewódzkiej w Białej Wsi pod Grodziskiem Wielkopolskim w bok autobusu wjechał kierowca BMW. Oprócz niego w aucie było jeszcze dwoje pasażerów. 20-letni młody mężczyzna i 20-letnia kobieta. Siła uderzenia była tak duża, że samochód dosłownie wbił się w liniowy autobus.

Na miejsce natychmiast bardzo szybko pojawiły się służby ratunkowe – straż pożarna, ratownicy medyczni oraz policja. Jak poinformował młodszy aspirant Karol Płóciniczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierowca BMW, jadąc od strony Nowego Tomyśla, najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków, stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do zderzenia bocznego z autobusem relacji Poznań - Nowy Tomyśl. W autobusie było 5 osób i nikt na szczęście nie ucierpiał. Z BMW zginęli wszyscy.

Młody kierowca - 19-letni Mateusz P. - jeździł BMW od 1,5 roku, ale na swoim koncie miał też mandaty za wykroczenia drogowe. Swoim autem często chwalił się też w mediach społecznościowych, gdzie publikował jego zdjęcia.

Tymczasem w Białej Wsi, pani sołtys apeluje do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o ograniczenie prędkości na odcinku drogi, na którym doszło do wypadku. 

Teraz można tam jechać 70 km/h, ale to zdecydowanie zbyt wysoka prędkość. W tym miejscu już raz w tym roku doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym - mówi Super Expressowi Jadwiga Krajewska, sołtys Białej Wsi, która apeluje do wszystkich, by w Białej Wsi zdjąć nogę z gazu.

Poważny wypadek w Warszawie, ukraiński bus na boku! 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki