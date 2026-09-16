Dryfująca łódka i ciało w wodzie! Wędkarz dokonał makabrycznego odkrycia

Do zdarzenia doszło we wtorek, 15 września, w godzinach porannych na Jeziorze Zaleskim. Jak przekazał „Głos Wielkopolski”, wędkarz przebywający od strony miejscowości Zalesie zwrócił uwagę na łódkę, która dryfowała po jeziorze. Jej zachowanie wzbudziło jego niepokój, dlatego przyjrzał się sytuacji dokładniej.

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W pobliżu łodzi zauważył mężczyznę znajdującego się w wodzie. Natychmiast powiadomiono służby. Na miejsce skierowano strażaków oraz policjantów. Strażacy podjęli ciało mężczyzny z wody i przetransportowali je na brzeg.

Niestety, na pomoc było już za późno. Na brzegu stwierdzono zgon mężczyzny. Nie wiadomo na razie, w jakich okolicznościach znalazł się on w wodzie ani co dokładnie doprowadziło do jego śmierci.

Sprawą zajmuje się policja. Funkcjonariusze prowadzą czynności pod nadzorem prokuratury, które mają pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia i okoliczności śmierci mężczyzny. Na tym etapie śledczy nie informują o szczegółach.