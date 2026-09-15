Bomba miała zabić Urszulę i jej dzieci. Błażej K. skazany na dożywocie!

Do tragedii doszło 19 grudnia 2022 roku w Siecieborzycach. Przed godziną 7 rano Urszula znalazła przed drzwiami domu paczkę zaadresowaną do niej. Kobieta wróciła z nią do środka i próbowała otworzyć przesyłkę. Wtedy doszło do potężnej eksplozji.

W wybuchu poważnie ucierpiała 31-letnia Urszula oraz jej dwoje dzieci – 7-letnia Ola i 3-letni Bartek. Siła eksplozji była ogromna. W domu powypadały szyby, a drzwi zostały wyrwane z futryny. Kobieta doznała licznych obrażeń twarzy i straciła dłoń. Przeszła kilka operacji, a lekarze usuwali z jej oczu odłamki. Ranne zostały również dzieci – siedmiolatka doznała m.in. otwartego złamania ręki, a chłopiec miał odłamki w plecach.

Błażej K. z dożywociem. Sąd zmienił wcześniejszy wyrok

We wtorek, 15 września, sprawą zajął się Sąd Apelacyjny w Poznaniu. W pierwszej instancji, 4 marca 2026 roku, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze skazał Błażeja K. na 25 lat więzienia. Prokuratura oraz pełnomocniczka poszkodowanej domagały się jednak dożywotniego pozbawienia wolności. Obrońca oskarżonego wnosił o jego uniewinnienie.

Sąd Apelacyjny zdecydował o zmianie wyroku.

– Wyrok – zmienia zaskarżony wyrok z 25 lat więzienia na dożywocie! – ogłoszono podczas rozprawy.

O warunkowe zwolnienie Błażej K. będzie mógł ubiegać się dopiero po 35 latach.

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Sędzia Henryk Komisarski podkreślił, że apelacja obrońcy nie była zasadna. Jak wskazał, sąd pierwszej instancji prawidłowo ocenił zgromadzone dowody, opinie biegłych i dokumenty.

– Apelacja obrońcy w całości nie była zasadna. Sąd prawidłowo ocenił dowody i opinie biegłych w sprawie oraz inne dokumenty. Wyciągnął z tych dowodów prawidłowe wnioski. Zgromadzone poszlaki prowadzą do sprawcy przestępstwa – mówił sędzia Henryk Komisarski.

Sąd wskazał na motyw i przygotowania do zamachu

Według sądu motywem działania Błażeja K. miało być rozstanie z Urszulą i konflikt dotyczący opieki nad ich synem.

– To oskarżony miał motyw. Tłem było ich rozstanie i walka o opiekę nad synem. Oskarżony mógł widywać syna w obecności kuratora. Wyrażał nienawiść do pokrzywdzonej – mówił sędzia.

Jak wskazał, Błażej K. miał wcześniej odgrażać się byłej partnerce.

– Był wściekły na pokrzywdzoną. Odgrażał jej się, że do tej pory była marchewka, a teraz będzie kij – powiedział sędzia.

Sąd zwrócił również uwagę na przygotowania do skonstruowania ładunku. Błażej K. miał nabywać materiały pirotechniczne, w tym dużą ilość mocnych petard. W jego mieszkaniu znaleziono ich część. Mężczyzna miał również kupić metalową kasetkę, która posłużyła do skonstruowania bomby, a także śruby, ocynkowane kolce i inne przedmioty, którymi wypełniony był ładunek.

Odłamki tych przedmiotów znajdowano później w ciałach osób poszkodowanych w eksplozji. Opinie biegłych psychiatrów i psychologów wskazują, że Błażej K. ma dysfunkcje, które wpisują się w czyn, który popełnił. Jak wyjaśniono, mężczyzna jest zapatrzony w siebie, nie znosi sprzeciwu, jest agresywny.

Sąd Apelacyjny nie ma wątpliwości, że tylko kara dożywotniego więzienia w realiach danego przypadku jest adekwatna.

Tylko dzięki szczęściu i działaniu służb nikt nie umarł. - Istnieje obawa, ze po wyjściu z więzienia oskarżonego chciałby dokończyć to, co zaczął - mówił sędzia Komisarski.

Kara dożywotniego więzienia ma zabezpieczyć społeczeństwo przed oskarżonym.

„Mamo, dobij mnie!”

Obrażenia Urszuli były bardzo poważne. Jej matka, która była wówczas w domu, zapamiętała dramatyczne słowa córki.

– Gdy zobaczyłam córkę, krzyczała tylko: „Mamo, dobij mnie” – relacjonowała kobieta.

Błażej K. od początku zaprzeczał, by miał związek z eksplozją. Jeszcze przed zatrzymaniem udzielił „Super Expressowi” wywiadu, w którym przekonywał o swojej niewinności.

– To absurd! Nie mam nic wspólnego z tym, co się stało. Bardzo kocham synka – mówił.

Dwa dni przed zatrzymaniem opublikował również na Facebooku nagranie z synem zatytułowane „widzenie lato 2022”.

Śledczy od początku podejrzewali jednak, że za zamachem może stać były partner Urszuli. W toku postępowania ustalano m.in., że wcześniej miał znęcać się nad kobietą psychicznie i fizycznie.

Pierwszy wyrok zapadł 4 marca 2026 roku. Błażej K. został wówczas skazany na 25 lat więzienia z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 20 latach. Sąd orzekł także zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz 15-letni zakaz zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż 200 metrów.