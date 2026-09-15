Kontrola chłodni na A2 wprawiła ich w osłupienie. W środku 35 migrantów!

Do kontroli drogowej doszło w poniedziałek, 14 września, na autostradzie A2, tuż za punktem poboru opłat niedaleko Poznania, na jezdni prowadzącej w stronę niemieckiej granicy. Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali do rutynowej kontroli kierującego ciężarówką typu chłodnia.

Podczas sprawdzania pojazdu funkcjonariusze odkryli, że w części ładunkowej ukrywały się osoby, których obecności w ciężarówce wcześniej nie ujawniono. Okazało się, że było ich aż 35.

Wszyscy migranci zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy. Na miejscu rozpoczęły się dalsze czynności służbowe, które mają wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia oraz ustalić szczegóły dotyczące osób znajdujących się w części ładunkowej pojazdu.

Straż Graniczna na tym etapie nie przekazała dodatkowych informacji dotyczących zatrzymanych migrantów ani tego, w jaki sposób i w jakich okolicznościach znaleźli się w ciężarówce.

Sprawa jest obecnie wyjaśniana przez funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

14 września funkcjonariusze @Nadodrzanski_SG zatrzymali do kontroli drogowej na autostradzie A2 ciężarową chłodnię. Kierowca przewoził 35 migrantów ukrytych w części ładunkowej pojazdu. Wszystkich zatrzymano. Trwają czynności służbowe.@Straz_Graniczna pic.twitter.com/cuhxmq1Z74— Nadodrzański Oddział Straży Granicznej (@Nadodrzanski_SG) September 14, 2026