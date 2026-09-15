Tragiczny wypadek w Gnieźnie. Pracownik zginął na terenie ciepłowni

O tragicznym zdarzeniu poinformował w poniedziałek, 14 września Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie. W wydanym oświadczeniu przekazano, że ofiarą był pracownik zewnętrznej firmy wykonującej prace budowlane na terenie Ciepłowni C-13.

Bezpośrednio po zdarzeniu teren został zabezpieczony. Na miejscu wdrożono również odpowiednie procedury ratunkowe oraz powypadkowe.

Okoliczności wypadku nie są na razie znane. Jak przekazał PEC Gniezno, obecnie swoje czynności prowadzą Policja, Prokuratura oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Mają one wyjaśnić dokładny przebieg i przyczyny tragedii.

Zarząd PEC Gniezno złożył rodzinie, bliskim oraz współpracownikom zmarłego wyrazy współczucia.

„Łączymy się z nimi w bólu w tym niezwykle trudnym czasie” – przekazano w oświadczeniu opublikowanym przez PEC Gniezno.