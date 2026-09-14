BMW uderzyło w autobus! Trzy ofiary, z auta niemal nic nie zostało!

Tragedia w Wielkopolsce. BMW zderzyło się z autobusem, zginęły trzy młode osoby

Tragedia w Białej Wsi w Wielkopolsce! Samochód osobowy marki BMW zderzył się z autobusem dziś, w poniedziałek 14 września po godz. 13. BMW jechało drogą wojewódzką nr 308 od strony Nowego Tomyśla w kierunku Grodziska Wielkopolskiego. Z przeciwnej strony nadjeżdżał autobus liniowy.

Według wstępnych ustaleń policji kierowca samochodu osobowego nie dostosował prędkości do warunków na drodze. Stracił panowanie nad BMW, a następnie doszło do bocznego zderzenia z autobusem.

Skutki wypadku okazały się tragiczne. Wszystkie trzy osoby podróżujące BMW zginęły na miejscu. Ofiary miały 19 i 20 lat. Jak przekazał PAP mł. asp. Karol Płóciniczak z grodziskiej policji, samochodem kierował 19-letni mieszkaniec powiatu nowotomyskiego.

Pasażerowie autobusu nie odnieśli żadnych obrażeń, z samochodu osobowego mało zostało

Autobusem podróżowało pięć osób. Żadna z nich nie odniosła obrażeń.

Na miejscu pracują policjanci. Dokładne przyczyny i przebieg tragedii będą ustalane pod nadzorem prokuratury.

Droga wojewódzka nr 308 w miejscu wypadku została całkowicie zablokowana. Kierowcy muszą korzystać z wyznaczonych objazdów i tras alternatywnych. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.

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