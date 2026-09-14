Brutalny atak za 3 zł. Kamila B. zadała Genowefie siedem ciosów nożem. Zgotowała sąsiadce piekło

Do zdarzenia doszło 8 maja 2025 r. w Jarosławiu. Jak wynika z aktu oskarżenia, kobieta miała zadać swojej ofierze aż siedem ciosów nożem w okolice karku, powodując obrażenia, które realnie zagrażały życiu. Pani Genowefa, cudem uniknęła śmierci dzięki natychmiastowej pomocy medycznej.

Kamila B. zaledwie dzień wcześniej wynajęła pokój pod tym samym adresem, w którym mieszkała pani Genowefa. 8 maja 2026 roku Kamila B. widząc mieszkającą w sąsiedztwie kobietę poprosiła ją o 3 zł. Gdy spotkała się z odmową, wróciła do swojego pokoju, by po chwili ponownie zapukać do drzwi Genowefy Z. Tym razem poprosiła o numer telefonu. W momencie, gdy niczego niepodejrzewająca ofiara odwróciła się, by spisać numer, została brutalnie zaatakowana. Napastniczka pchnęła ją na łóżko, nakryła kołdrą i zaczęła zadawać ciosy rękami oraz nożem. Po krwawym ataku, Kamila B. zamknęła ranną kobietę w pokoju i uciekła. Na szczęście, Genowefa Z., mimo ciężkich ran, zdołała wezwać pomoc, dzwoniąc ze swojego telefonu.

Obrażenia, jakich doznała Genowefa Z., były potworne. Jak szczegółowo opisano w aktach sprawy, zaatakowana kobieta doznała licznych ran tłuczonych i ciętych w obrębie głowy oraz twarzy. Stwierdzono u niej krwawienie z przewodu słuchowego ucha oraz złamanie żuchwy z przemieszczeniem. Kolejne rany kłute i tłuczone zlokalizowano w obrębie klatki piersiowej. Medycy zdiagnozowali odmę opłucnową, krwiaki opłucnowe, złamania żeber, a także złamanie mostka i wyrostków kręgów. Co więcej, na karku i grzbiecie ofiary stwierdzono rozległą rozedmę podskórno-mięśniową. Szczególnie wstrząsające były siedem ran kłutych w okolicy łopatki lewej i podłopatkowej prawej. Do tego doszły stłuczony prawy bark, rana cięta kciuka lewej dłoni oraz rana kłuta na pośladku. Wszystkie te obrażenia, zgodnie z opinią biegłych, bezsprzecznie zagrażały życiu Genowefy Z. i zostały zakwalifikowane jako ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, zgodnie z art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu Karnego.

Kamila B. skazana

- Na ostatniej rozprawie, po zamknięciu przewodu sądowego Prokurator wnioskował o uznanie Kamili B. za winną usiłowania zabójstwa Genowefy Z. oraz spowodowania u niej opisanych ciężkich obrażeń i o wymierzenie jej za to kary 15 lat pozbawienia wolności i 50 tysięcy zł nawiązki na rzecz pokrzywdzonej – informuje prokurator Małgorzata Taciuch – Kurasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Sąd Okręgowy w Przemyślu uznał Kamilę B. za winną zarzucanego jej czynu i wymierzył jej karę 15 lat pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym (z uwagi na jej uzależnienia od alkoholu), a także 30 tysięcy zł nawiązki. Wyrok jest nieprawomocny.