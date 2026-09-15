Podjęła niezwykłą decyzję jeszcze za życia. Rodzina czekała 7 lat na jej pożegnanie

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-09-15 14:44

Pani Henryka po śmierci przekazała swoje ciało nauce. Jej decyzja pozwoliła studentom medycyny i przyszłym lekarzom zdobywać wiedzę, która może w przyszłości pomóc ratować ludzkie życie. Na ostatnie pożegnanie rodzina Poznanianki musiała czekać aż siedem lat. Sprawę jako pierwszy opisał „Fakt”.

Cmentarz jesienią. Na miniaturze zrzut ekranu z profilu Marcina Brodowskiego. O niezwykłej historii przeczytasz na SE.
Autor: Marcin Brodowski/Facebook, Shutterstock / Facebook

O niezwykłej historii poinformował w mediach społecznościowych Marcin Brodowski, Mistrz Ceremonii Pogrzebowych. To on uczestniczył w ostatnim pożegnaniu pani Henryki.

Kobieta zdecydowała, że po śmierci przekaże swoje ciało nauce. Jak wynika z podziękowania, które Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przekazał rodzinie, osoby podejmujące taką decyzję swoją pożytecznością „sięgają daleko poza grób”.

Niezwykła Poznanianka

Pani Henryka była Poznanianką z serca i duszy. Jak wspomina Marcin Brodowski, była pełną energii i ciekawą ludzi kobietą. Jedną z jej największych pasji była muzyka.

Śpiewała w chórach, grała na pianinie i saksofonie altowym. Podczas ceremonii jej bliscy mogli usłyszeć zachowane nagranie, na którym pani Henryka sama wykonuje jedno z preludiów Fryderyka Chopina.

Kobieta kierowała się w życiu słowami: „Żyj i daj żyć innym”. Jej decyzja o przekazaniu ciała nauce stała się niezwykłym dopełnieniem tego przesłania.

Rodzina czekała siedem lat

Choć pani Henryka zmarła siedem lat temu, dopiero teraz jej bliscy mogli uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu. Rodzina uszanowała jej wolę i pozwoliła, by jej ostatni dar został wykorzystany do celów naukowych.

„Mortui vivos docent” – „Umarli uczą żywych” – te słowa znalazły się w podziękowaniu Uniwersytetu Medycznego dla rodziny pani Henryki.

Siedem lat po jej śmierci mogłem uczestniczyć w jej ostatnim pożegnaniu – przekazał Marcin Brodowski.

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