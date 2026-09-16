Widzieli go po raz ostatni wieczorem. Teraz szuka go policja!

Zaginięcie 45-letniego Andrzeja Janiaka zgłosiła jego rodzina. Mężczyznę około godz. 21 w niedzielę, 13 września widzieli sąsiedzi w miejscowości Wola Piekarska w gminie Dobra. Od tego czasu nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

Andrzej Janiak ma około 175 cm wzrostu i waży około 70 kg. Jest szczupłej budowy ciała. Ma krótkie, siwe włosy i niebieskie oczy.

W chwili zaginięcia ubrany był w granatowy strój dresowy, granatową kurtkę roboczą, czapkę z daszkiem oraz czarno-pomarańczowe buty.

Policjanci apelują do wszystkich osób, które mogą mieć informacje na temat miejsca pobytu mężczyzny. Każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może pomóc w jego odnalezieniu.

Informacje można przekazywać dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Turku przy ul. Legionów Polskich 3 pod numerami 47 77 37 200 lub 47 77 37 211. Można również zadzwonić pod numer alarmowy 112.