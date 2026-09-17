Pogoda dla Poznania: 18-20 września

Mieszkańcy Poznania mogą liczyć na dwa oblicza pogody w trakcie najbliższego weekendu. Pierwsze dwa dni, piątek i sobota, upłyną pod znakiem stabilnej aury, z temperaturą sięgającą około 20 stopni Celsjusza i bez deszczu. Zupełnie inaczej zapowiada się niedziela, która przyniesie opady i odczuwalne ochłodzenie. Najcieplejszym dniem weekendu będzie piątek.

Piątek z chmurami, ale bez deszczu

Weekend w Poznaniu rozpocznie się spokojnie. W piątek, 18 września, termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 21°C. Nocą temperatura spadnie do około 12 stopni. Mimo dość wysokiej temperatury, niebo będzie w większości zasłonięte chmurami. Prognozy nie przewidują jednak opadów deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Sobota będzie najprzyjemniejszym dniem

Sobota, 19 września, zapowiada się jako najpogodniejszy dzień weekendu w Poznaniu. Na niebie pojawi się znacznie więcej słońca, a zachmurzenie będzie niewielkie. Temperatura maksymalna osiągnie poziom zbliżony do piątkowego i wyniesie około 20°C. Noc będzie nieco chłodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 11 stopni Celsjusza. Tego dnia również nie należy spodziewać się deszczu, a wiatr pozostanie łagodny.

Niedziela przyniesie załamanie pogody

Ostatni dzień weekendu przyniesie wyraźną zmianę aury. W niedzielę, 20 września, nad Poznaniem zbiorą się deszczowe chmury, a suma opadów może wynieść około 6 mm. Pogoda stanie się nie tylko mokra, ale i chłodniejsza. Temperatura w ciągu dnia spadnie do maksymalnie 17°C. Nocą termometry wskażą około 13 stopni. Nieco nasili się również wiatr, którego prędkość wzrośnie do około 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Poznaniu przy takiej pogodzie?

Prognoza pogody wyraźnie sugeruje, by aktywności na świeżym powietrzu zaplanować na pierwszą część weekendu. Sobota, z dużą ilością słońca i przyjemną temperaturą, będzie idealnym dniem na dłuższe spacery, wycieczki rowerowe czy spotkania w plenerze. Piątek również będzie suchy i ciepły, choć bardziej pochmurny. Z kolei niedzielne plany warto przenieść pod dach. Deszczowa i chłodniejsza aura będzie sprzyjać raczej wizytom w kinach, muzeach czy spędzaniu czasu w domu.

Dane pogodowe: OpenWeather