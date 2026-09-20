Mój facet co niedzielę gotuje to w garnku i wlewa do muszli klozetowej. Zapomnieliśmy już, czym są brzydkie zapachy w toalecie. Sposoby na smród z muszli klozetowej

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-09-20 5:05

Nieprzyjemne aromaty ulatniające się z muszli klozetowej to dość częsty problem. Może mieć on wiele przyczyn, które zawsze należy zlokalizować. Świetnym sposobem na usunięcie brzydkich zapachów z wnętrza muszli klozetowej jest ta domowa metoda. Mój mąż robi to co tydzień i zapomnieliśmy, czym się nieprzyjemne aromaty z toalety?

Uśmiechnięta kobieta w żółtych rękawicach trzyma szczotkę do WC i szmatkę. O domowych sposobach na czystą toaletę czytaj w SE.
Autor: magnific/ Freepik.com
  • Muszla klozetowa to siedlisko bakterii, które nie tylko generują uciążliwe zapachy, ale mogą rozprzestrzeniać się po całej łazience, zagrażając higienie.
  • Tradycyjne metody czyszczenia często zawodzą w walce z uporczywym odorem, zwłaszcza gdy źródłem problemu są głębokie zacieki i osady.
  • Poznaj zaskakująco skuteczny domowy sposób, który wykorzystuje prosty składnik, aby raz na zawsze wyeliminować brzydkie zapachy i dogłębnie zdezynfekować toaletę!

Dlaczego z muszli klozetowej brzydko pachnie?

Muszla klozetowa to jedno z najbrudniejszych miejsc w całym domu. To właśnie tam zbierają się tysiące bakterii i drobnoustrojów. Regularne czyszczenie toalety to kwestia higieny i czystości całej łazienki. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że bakterie z wnętrza muszli klozetowej mogą podczas spuszczania wody przedstawiać się na inne przedmioty w łazience, nawet na szczoteczki do zębów. Jeżeli z wnętrza muszli klozetowej unosi się brzydki zapach to najczęściej powodem są właśnie bakterie. To one odpowiadają za charakterystyczny odór. Często problemem nie jest sam brud, ale zacieki w głębszych częściach rur. Bakterie beztlenowe czy inne związki organiczne mogą wydzielać nieprzyjemne aromaty, w tym nawet siarkowodór, który odpowiedzialny jest za zapach zgniłych jaj.

Podstawą zapobiegania brzydkim zapachom z wnętrza muszli klozetowej jest oczywiście czyszczenie toalety. Często popełnianym błędem jest czyszczenie jedynie widocznych części muszli. Pamiętaj, aby dokładnie czyścić także wewnętrzny rant, spod którego spływa woda – to idealne miejsce dla gromadzenia się bakterii i kamienia. Profesjonalne płyny do WC zawierają silne związki odkażające, które zabijają bakterie oraz dezynfekują czyszczone powietrze. Czasem jednak nie jest to wystarczające i warto sięgnąć po domowe sposoby.

Wymieszaj, zagotuj i wlej do muszli klozetowej. Zapomnisz, czym są brzydkie zapachy

Jednym z najsilniejszych domowy środków radzenia sobie z nieprzyjemnymi zapachami jest ocet. Posiada on działanie antybakteryjne, usuwa zarazki i doskonale odkaża czyszczone powierzchnie. Ocet jest powszechnie stosowany w czyszczeniu instalacji sanitarnych, nawet przez profesjonalistów. Wlej do garnka ocet spirytusowy i wodę w równych proporcjach i zagotuj. Wysoka temperatura przyśpieszy reakcje chemiczne i zwiększy lotność kwasu octowego. Dzięki temu mieszanką szybciej i lepiej zneutralizuje brzydkie zapachy. Ostrożnie wlej gorący roztwór do wnętrza muszli klozetowej, zamknij deskę sedesową i pozostaw minimum godzinę. Po tym czasie spuść wodę i gotowe. Ocet obniży pH środowiska, przez co ograniczy żywo bakterii, a także rozpuści osady, w których znajdują się zarazki. Dodatkowo ocet zmiękcza wodę, dzięki czemu zmniejszy proces powstawania kamienia i zacieków z wody. Stosuj ten sposób raz w tygodniu, po czyszczeniu toalety kupnym płynem do WC. Zapomnisz czym są brzydkie zapachy, a z wnętrza muszli klozetowej nie będzie śmierdzieć.

Dlaczego w łazience śmierdzi?

Za nieprzyjemne zapachy w łazience odpowiada nie tylko muszla klozetowa. W tym pomieszczeniu często panuje wysoka wilgotność powietrza. Brak wentylacji sprzyja rozwojowi pleśni oraz grzybów. Mogą one pojawiać się na ścianach, w fugach, a nawet w gumowych uszczelkach pralki. Za nieprzyjemne zapachy mogą odpowiada mokre i stęchłe ręczniki i dywaniki łazienkowe. Pamiętaj o regularnym wietrzeniu łazienki. Nie zapominaj o czyszczeniu kratek wentylacyjnych. Często tam zbiera się brud, który ogranicza wentylację powietrza i sprawia, że wilgotne powietrze stoi. Możesz zastosować także domowe pochłaniacze wilgoci z sody oczyszczonej, nieugotowane ryżu oraz ziaren kawy.

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ZAPACHY
CZYSZCZENIE TOALETY
czyszczenie muszli klozetowej