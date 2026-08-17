Wlej jeszcze ciepły, a po 30 minutach muszla klozetowa będzie jak nowa. Rozpuści z niej kamień i żółte zacieki. Sposób na czyszczenie toalety

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-08-17 12:15

Kamień w muszli klozetowej to dość częsty widok. Pojawia się w postaci nieestetycznie wyglądających żółtych zacieków i spędza sen z powiek wielu osobom. Wtedy zastanawiamy się, jak wyczyścić toaletę z kamienia, aby znów wyglądała schludnie. A wystarczy, że wlejesz jeszcze ten ciepły płyn do muszli klozetowej, a już po 30 minutach będzie jak nowa. Z łatwością rozpuści żółte zacieki i ją odświeży.

Ręka w żółtej rękawicy myje szczotką białą toaletę. O skutecznym czyszczeniu muszli klozetowej przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock Czyszczenie toalety
  • Kamień w toalecie to poważny problem: siedlisko bakterii i źródło nieprzyjemnych zapachów, zagrażające zdrowiu domowników.
  • Wykorzystaj sekret ciepłego płynu: w 30 minut skutecznie rozpuści osad i zdezynfekuje muszlę bez wysiłku.
  • Odkryj rewolucyjne domowe sposoby, jak soda oczyszczona czy kapsułka do zmywarki, które przywrócą toalecie blask.
  • Sprawdź, jak prosto pozbyć się kamienia, zapewniając higienę i świeżość w łazience!

Czyszczenie toalety z kamienia domowymi sposobami

Czyszczenie toalety to nie tylko kwestia estetyki, ale także i zdrowia wszystkich domowników. To właśnie w muszli klozetowej gromadzą się miliony bakterii, które mogą powodować poważne infekcje. Regularne mycie i dezynfekcja zapobiegają ich rozprzestrzenianiu się, a tym samym chronią domowników przed chorobami. Kolejną niezwykle ważną kwestią, przemawiającą za częstym czyszczeniem toalety jest osadzający się w jej wnętrzu kamień. Najczęściej uwidacznia się on na linii wody i nie tylko wygląda nieładnie, ale jest idealnym środowiskiem dla bakterii. Co więcej, kamień w toalecie często wydziela brzydki zapach. I im bardziej zaniedbamy muszlę klozetową, tym osad będzie się nawarstwiać, aż jego usunięcie będzie kosztować nas sporo wysiłku. Oczywiście poza silnymi detergentami, istnieją również skuteczne domowe sposoby na czyszczenie toalety z kamienia. Świetnie sprawdzi się w takiej sytuacji ocet.

Wlej jeszcze ciepły, a po 30 minutach muszla klozetowa będzie jak nowa

Czyszczenie toalety z kamienia z zastosowaniem octu jest jednym z najpopularniejszy sposobów, o którym słyszała zapewne większość z nas. Jednak niewiele osób wie, że można wzmocnić działanie tego płynu, dzięki czemu poradzi sobie z nawet grubszą warstwą osadu kamiennego porastającego wnętrze muszli. Najpierw pozbądź się stojącej w niej wody. W garnku podgrzej ocet, ale go nie gotuj. Ważne, aby był ciepły - nie gorący, bo może uszkodzić muszlę. Wlej część octu do muszli, tak aby zakryć linię wody. Resztą płynu obficie nasącz ręczniki papierowe i połóż je na miejsca w toalecie, w których widzisz osad i zacieki. Pozostaw na 30 minut, a w razie potrzeby na kilka godzin. Po tym czasie usuń ręczniki, starannie wyszoruj muszlę szczotkę i spłucz wodę. Ocet rozpuści kamień i żółte zacieki, a w efekcie usunie też brzydki zapach. Co więcej ocet ma właściwości dezynfekujące, dzięki czemu usunie zarazki i bakterie.

Domowe sposoby na kamień w toalecie

Istnieje wiele domowych sposobów, które pozwolą utrzymać muszlę klozetową w czystości. Jednym z nich jest pasta z sody oczyszczonej i wody, którą nakłada się na osad w muszli klozetowej, a następnie po upływie 30 minut spłukuje ciepłą wodą. Ten trik na wyczyszczenie toalety nie wymaga szorowania, ponieważ soda skutecznie rozpuści kamień i usuną z niej brzydkie zapachy. Drugim polecanym trikiem na czyszczenie toalety jest kapsułka do zmywarki. Wrzuć kapsułkę do muszli i pozostaw na 10 godzin. Po upływie tego czasu delikatnie wyszoruj WC szczotkę i zalej gorącą wodą. W ten sposób usuniesz z niej nie tylko kamień, ale także udrożnisz rury.

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CZYSZCZENIE TOALETY
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