Został skatowany na śmierć w remizie. "Jego żona ścierała krew Pawełka"

Do makabrycznych wydarzeń doszło w nocy z 1 na 2 sierpnia 2024 roku w budynku remizy strażackiej w Białym Dunajcu. Grupa druhów spotkała się tam na nieformalnym spotkaniu towarzyskim, podczas którego przygotowywali się do nadchodzącego odpustu parafialnego. Mieli umyć wozy strażackie. W trakcie wieczoru, na którym spożywano alkohol, wywiązała się gwałtowna awantura pomiędzy Pawłem Ziętkowiczem a starszym kolegą, Władysławem M.

Sprzeczka szybko przerodziła się w fizyczną bójkę, którą nagrał zamontowany w budynku monitoring. Na zapisie widać jak rosły Władysław M. zadaje młodszemu, drobnemu koledze brutalne ciosy. Jeden za drugim. W wyniku silnych uderzeń Paweł traci równowagę i bezwładnie pada, uderzając głową o betonową posadzkę.

Niestety, obrażenia wewnętrzne okazały się druzgocące. Zaniepokojona nieobecnością syna matka, wraz z siostrą rozpoczęły poszukiwania. Odnalazły Pawła nieprzytomnego w zaroślach niedaleko remizy. Młody strażak został natychmiast przewieziony do szpitala w Zakopanem, a stamtąd na oddział neurochirurgii szpitala w Nowym Targu. Przeszedł tam skomplikowaną operację, jednak nie odzyskał już przytomności. Paweł Ziętkowicz zmarł 11 sierpnia 2024 roku. Sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną zgonu był ostry krwiak podtwardówkowy oraz masywny obrzęk mózgu.

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Przez blisko dwa lata rodzina zmarłego domagała się sprawiedliwości, a Władysławowi M. przez długi czas nawet nie przedstawiono prokuratorskich zarzutów. Dopiero zgromadzona opinia biegłych, analiza monitoringu i dokumentacji medycznej pozwoliły na zamknięcie dochodzenia.

Oskarżony Władysław M. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niego dozór policji oraz poręczenie majątkowe. Sprawę jego winy ostatecznie rozstrzygnie sąd.

- Na zapisie monitoringu widać, jak Władysław katuje mojego syna. Bije go nawet, gdy Paweł już upadł, a żona Władysława ściera z podłogi krew Pawełka. Dopiero po dwóch latach ten mężczyzna usłyszał zarzut, ale nie został aresztowany, wciąż chodzi wolno. A ja codziennie mijam miejsce, gdzie znalazłam nieprzytomnego syna. Mam nadzieję, że sąd wymierzy mu sprawiedliwą karę - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Anna Ziętkowicz

Do sprawy będziemy wracać w "SE"!

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