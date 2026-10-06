Ten nietypowy składnik odmieni twoje cynamonki. Będą miękkie i wilgotne jak nigdy

Klasyczne bułeczki cynamonowe są pyszne, ale szybko wysychają i twardnieją.

Poznaj prosty patent na utrzymanie wilgotności i sprężystości ciasta drożdżowego.

Sprawdź krok po kroku, jak przygotować idealne cynamonki.

Dodaj ten nietypowy składnik do cynamonek, a będą puszyste i wilgotne

Cynamonki to ten rodzaj domowych słodkości, które znikają w mgnieniu oka, często jeszcze ciepłe. Jeżeli marzysz o idealnie miękkim wnętrzu, dodaj do wyrabianego ciasta serek wiejski. Wcześniej musisz go jednak dokładnie pozbawić serwatki i zblendować na gładką masę. Chociaż może się to wydawać dziwnym pomysłem, serek wspaniale podnosi poziom wilgotności ciasta, dzięki czemu bułeczki stają się niezwykle puszyste i elastyczne. Dodatkowo ten niepozorny składnik sprawia, że drożdżówki dłużej zachowują swoją świeżość.

Cynamonki z serkiem wiejskim - przepis

Składniki na ciasto

300 g odsączonego serka wiejskiego,

440 g mąki pszennej,

2 jajka,

60 ml mleka,

7 g suchych drożdży,

2 łyżki cukru.

Składniki na nadzienie

160 g miękkiego masła,

3 łyżki cukru,

4 łyżki cynamonu.

Jak zrobić puszyste cynamonki?

Pracę rozpocznij od przygotowania serka wiejskiego. Pozbądź się serwatki, a gęstą część zmiksuj z jajkami, aż uzyskasz gładką konsystencję. Do powstałej masy wsyp mąkę, dodaj mleko, cukier oraz suche drożdże. Zagnieć elastyczne ciasto, przykryj je czystą ściereczką i zostaw w cieple na pół godziny, by podwoiło objętość. W międzyczasie zrób farsz. Połącz miękkie masło z cynamonem i cukrem, by uzyskać pastę łatwą do smarowania.

Gdy ciasto podrośnie, wyłóż je na podsypany mąką blat i uformuj prostokąt za pomocą wałka. Nałóż przygotowane nadzienie, pamiętając o zostawieniu pustych brzegów. Ciasto zwiń w ścisły rulon i pokrój na równe ślimaczki.

Przełóż je na blachę z papierem do pieczenia. Zanim włożysz je do pieca, odczekaj kolejne 30 minut, by mogły jeszcze podrosnąć.

Włóż blachę do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Cynamonki powinny spędzić w nim od 25 do 30 minut, aż zyskają złoty kolor.

Jeden trik, a efekt naprawdę robi różnicę

Gotowe bułeczki możesz udekorować lukrem lub posypać cukrem pudrem, choć słodkie i bardzo aromatyczne wnętrze sprawia, że nie jest to obowiązkowe. Jeśli borykasz się z problemem wysuszonych cynamonek, ten patent jest właśnie dla ciebie. Serek wiejski nie zmienia smaku wypieku, za to fantastycznie wpływa na jego strukturę. Dzięki niemu drożdżówki pozostają miękkie, wilgotne i puszyste przez długi czas. Uważaj jednak – gdy po kuchni rozniesie się zapach cynamonu, jedna porcja może okazać się niewystarczająca dla łasuchów!

Cynamon. Jakie ma właściwości? Jaką ma wartość kulinarną?

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