Domowy sposób na kobiecy wąsik. Te dwa składniki masz w kuchni

Wąsik nad górną wargą u kobiet to rzecz zupełnie naturalna.

Wiele kobiet poszukuje sposobu, jak pozbyć się meszku nad górną wargą.

Istnieje prosty domowy sposób, który pozwoli się go bezboleśnie pozbyć.

Część pań boryka się z widocznym meszkiem nad górną wargą i poszukuje sprawdzonych metod na jego usunięcie bez konieczności wizyty w gabinecie. Zamiast inwestować w kosztowne zabiegi, warto wypróbować prostą, domową metodę, która delikatnie rozjaśnia i osłabia włoski. Wystarczy połączyć dwa popularne składniki, by uzyskać skuteczną pastę. Odpowiednie jej stosowanie pozwala osiągnąć efekt gładkiej skóry.

Skąd się bierze wąsik u kobiet?

Pojawianie się owłosienia nad wargą to zjawisko całkowicie naturalne. U niektórych kobiet włoski pozostają jasne i cienkie, przez co są praktycznie niedostrzegalne. U innych jednak mogą stawać się ciemniejsze, grubsze i gęstsze, co często wynika z uwarunkowań genetycznych. Skłonność ta nierzadko dziedziczona jest z pokolenia na pokolenie. Istotną rolę odgrywają również hormony – wyższe stężenie androgenów może prowadzić do silniejszego owłosienia, także na innych partiach ciała. Mimo że jest to naturalne, wiele pań chce usunąć widoczny meszek domowymi metodami.

Jak usunąć wąsik bez wizyty u kosmetyczki?

Zabiegi w profesjonalnych salonach nie są jedynym wyjściem. Istnieją sprawdzone sposoby na pozbycie się wąsika domowymi sposobami. Jedną z najpopularniejszych metod jest zastosowanie pasty z sody oczyszczonej oraz wody. Aby osiągnąć rezultaty w postaci osłabienia i rozjaśnienia włosków, konieczna jest regularność. Przygotowanie mieszanki polega na stopniowym dolaniu kilku łyżek wody do jednej łyżki sody, aż do uzyskania półpłynnej konsystencji. Taką papkę aplikuje się na okolice nad wargą i zostawia na 15 do 20 minut. Gdy pasta zaschnie, należy zmyć ją wodą, a następnie nawilżyć skórę odpowiednim kremem. Dla optymalnych efektów procedurę powtarza się dwa lub trzy razy na tydzień.

Próba uczuleniowa przed nałożeniem pasty

Należy pamiętać, że opisywana metoda nie sprawdzi się u wszystkich. Soda oczyszczona ma właściwości wysuszające, co u osób z wrażliwą cerą może wywołać podrażnienia. Z tego powodu przed nałożeniem pasty na twarz rekomenduje się przeprowadzenie testu na małym fragmencie skóry. Jeśli wystąpi zaczerwienienie, świąd czy pieczenie, należy natychmiast zmyć preparat i zaprzestać jego stosowania.

Widoczny meszek nad wargą u kobiet to zjawisko powszechne, determinowane przez geny i hormony. Dla tych, którym on przeszkadza, domowa mikstura z wody i sody stanowi tanią i szybką alternatywę dla bolesnych zabiegów usuwania owłosienia.

Piękna prosto z kuchni - domowe kosmetyki

8