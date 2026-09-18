Gruby koc na chłodne dni w supercenie z Pepco. Idealnie wpisuje się w najnowsze trendy

Koc to doskonały sposób na natychmiastowe odświeżenie wyglądu pomieszczenia i nadanie mu przytulnego charakteru.

Obecnie królują wyraźne faktury i jesienne barwy, które łatwo zestawić ze stonowanym tłem.

Wybierając idealny model, warto zwrócić uwagę nie tylko na grubość i materiał, ale też na odpowiednie wymiary.

Często jeden, dobrze dobrany akcent dekoracyjny w zupełności wystarczy, by odmienić wnętrze bez konieczności robienia dużego remontu.

Jesienne trendy w aranżacji wnętrz stawiają przede wszystkim na przytulność, grube materiały i barwy ziemi. W ofercie Pepco pojawił się rudy koc o wymiarach 150 × 200 cm, wyróżniający się grubym, prążkowanym wzorem. Taki design sprawia, że produkt ten z powodzeniem może służyć jako stały element dekoracyjny na kanapie, a nie tylko praktyczne nakrycie, które po użyciu ląduje w komodzie.

Ciepły, karmelowy kolor idealnie wpisuje się w klimat pory roku i świetnie komponuje się z popularnymi we wnętrzach beżami, złamaną bielą czy odcieniami butelkowej zieleni. Wprowadzenie tak wyrazistego akcentu błyskawicznie nada salonowi przytulny, jesienny nastrój.

Ile kosztuje gruby koc w Pepco?

Za ten praktyczny i stylowy dodatek w rozmiarze 150 × 200 cm zapłacimy 50 zł, a dzięki swoim wymiarom posłuży on równie dobrze jako narzuta na łóżko. Sklep zachęca do skompletowania go z pasującymi poduszkami o podobnej fakturze, co pozwoli stworzyć spójną kompozycję.

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Dla osób preferujących nieco inny styl, Pepco przygotowało także mniejszy model (130 × 160 cm) ozdobiony frędzlami, który kosztuje 40 zł. Warto jednak pamiętać, że asortyment i ceny mogą się nieznacznie różnić w poszczególnych placówkach, a nowości trafiają na półki systematycznie.

Szybka metamorfoza mieszkania na jesień wcale nie wymaga ogromnych inwestycji ani wymiany mebli. Często to właśnie drobne elementy, jak duży, miękki koc w nasyconym kolorze, całkowicie zmieniają odbiór przestrzeni, łącząc w sobie estetykę z codzienną funkcjonalnością.