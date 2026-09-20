QUIZ. Jak naprawdę nazywają się polskie gwiazdy? 12 punktów zdobędą tylko eksperci

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-09-20 5:53

Doda, sanah, Cleo, a może Taco Hemingway? Ich pseudonimy zna cała Polska, ale prawdziwe imiona i nazwiska niektórych gwiazd wciąż pozostają zagadką dla wielu fanów. Sprawdź, czy potrafisz połączyć znane nazwiska ze scenicznymi pseudonimami. Ten quiz może zaskoczyć nawet osoby, które na bieżąco śledzą świat show-biznesu.

Piosenkarki: Kayah, sanah, Cleo i Doda na kolażu zdjęć. O prawdziwych nazwiskach gwiazd przeczytasz na SE.
Autor: AKPA

QUIZ o polskich gwiazdach

Doda, Cleo, sanah czy Taco Hemingway - ich pseudonimy zna niemal każdy. W świecie show-biznesu sceniczne "nazwiska" często stają się marką silniejszą niż te widniejące w dowodzie osobistym. Niektórzy artyści od początku kariery stawiają na pseudonim, inni skracają lub modyfikują swoje dane, by łatwiej zapaść fanom w pamięć.

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W efekcie wiele osób nie ma pojęcia, jak naprawdę nazywają się najpopularniejsze gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Czy wiesz, jakie nazwisko nosi Doda? Kto kryje się pod pseudonimem Quebonafide? A może bez problemu wskażesz prawdziwe dane sanah albo Cleo?

Niektóre odpowiedzi wydają się oczywiste, ale przy kilku pytaniach nawet najwięksi fani show-biznesu mogą mieć problem. Zwłaszcza że część artystów konsekwentnie używa wyłącznie pseudonimów i rzadko posługuje się swoim pełnym imieniem i nazwiskiem w mediach.

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Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie

Przygotowaliśmy quiz, który sprawdzi, jak dobrze orientujesz się w prawdziwych nazwiskach polskich gwiazd. Komplet punktów zdobędą tylko ci, którzy śledzą karierę celebrytów od lat. Sprawdź, czy uda ci się zdobyć 12 punktów!

Jak naprawdę nazywają się polskie gwiazdy?
Pytanie 1 z 12
Jak brzmi prawdziwe imię i nazwisko Cleo?
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