Tragedia w świecie filmu. Nie żyje popularny gwiazdor

Świat kina pogrążony w żałobie. Nie żyje Gerrit Graham

Gerrit Graham urodził się 27 listopada 1949 roku w Nowym Jorku. Zanim rozpoczął profesjonalną karierę przed kamerą, studiował na Columbia University. Angażował się tam również w działalność teatralną i kierował grupą Columbia Players.

Jego przygoda z filmem rozpoczęła się pod koniec lat 60. Graham zadebiutował w 1968 roku w "Pozdrowieniach" Briana De Palmy. Kilka lat później ponownie spotkał się z reżyserem na planie produkcji, która miała stać się jednym z najbardziej charakterystycznych punktów jego kariery. Chodzi o "Upiora z raju" z 1974 roku. Rockowy musical łączący elementy horroru i czarnej komedii szybko zyskał status filmu kultowego. Graham wcielił się w nim w Beefa, ekscentrycznego muzyka glamrockowego. Ta rola na stałe zapisała się w historii jego filmografii.

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Nie żyje znany aktor. Widzowie pamiętają go z "Upiora z raju" i "Star Treka"

Aktor nie ograniczał się jednak do kina. Graham przez lata regularnie pojawiał się również na małym ekranie. Fani science fiction mogli zobaczyć go w dwóch produkcjach należących do uniwersum "Star Treka". Zagrał w "Star Trek: Stacja kosmiczna" oraz "Star Trek: Voyager", wcielając się w różne postacie.

Na jego dorobek składają się także role w takich filmach jak "Beware! The Blob", "Diabelskie nasienie", "Używane samochody", "W krzywym zwierciadle: Zlot absolwentów", "Potwór z kosmosu". Telewizyjna kariera Grahama była równie różnorodna. Aktor pojawiał się gościnnie w znanych amerykańskich serialach, między innymi "Dynastii", "Starskym i Hutchu", "Drużynie A", "Diukach Hazzardu", "Strefie mroku".

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Graham rozwijał się również jako twórca. Zajmował się pisaniem i miał udział przy realizacji dwóch odcinków "Strefy mroku". Jego artystyczne zainteresowania wykraczały także poza aktorstwo. Współpracował przy tworzeniu piosenek z Bobem Weirem, muzykiem i współzałożycielem Grateful Dead.

Choć dla wielu widzów pozostanie przede wszystkim Beeffem z "Upiora z raju", jego filmografia pokazuje znacznie szerszy zakres zainteresowań i ról. Przez lata pojawiał się w produkcjach reprezentujących bardzo różne gatunki - od horrorów i science fiction, przez komedie, aż po popularne seriale telewizyjne.

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