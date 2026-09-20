Gwiazda TVP powitała na świecie drugiego syna! Aleksandra Grysz ogłosiła szczęśliwą nowinę

Tego dnia nie zapomni nigdy! Aleksandra Grysz urodziła drugiego syna

Aleksandra Grysz od kilku lat związana jest z Tomaszem Tylickim. Para wspólnie wychowuje już syna Tymoteusza, który przyszedł na świat w 2024 roku. Prezenterka nie ukrywała, że macierzyństwo jest dla niej bardzo ważną częścią życia, a rodzinnymi chwilami od czasu do czasu dzieliła się także z obserwatorami w mediach społecznościowych. W kwietniu 2026 roku Grysz poinformowała, że razem z partnerem spodziewają się kolejnego dziecka. Wiadomość szybko wzbudziła zainteresowanie fanów prezenterki. Niedługo później para zdradziła również, że ponownie powita na świecie syna.

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Aleksandra Grysz nie kryła emocji. Jej drugi syn jest już na świecie

Przyszli rodzice przyznawali wówczas, że informacja o kolejnej ciąży była dla nich ogromnym przeżyciem. Nie ukrywali również, że wiadomość o płci dziecka była pewnym zaskoczeniem. Najważniejsze pozostawało jednak dla nich to, że po raz kolejny będą mogli przeżywać wyjątkowy czas oczekiwania na narodziny dziecka.

Teraz oczekiwanie dobiegło końca. W sobotni wieczór, 19 września, Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki podzielili się z internautami wiadomością, na którą czekało wielu ich obserwatorów. Ich rodzina właśnie się powiększyła. Rodzice zdecydowali się nadać chłopcu imię Tobiasz. W emocjonalnym wpisie zaznaczyli, że data narodzin syna na zawsze pozostanie dla nich wyjątkowa.

19.09.2026 = dzień, który zmienił nasze życie na zawsze… Tobiaszku, jak dobrze, że jesteś - napisali szczęśliwi rodzice w mediach społecznościowych.

Pod wpisem niemal natychmiast pojawiła się lawina gratulacji. Znajomi, przyjaciele oraz fani prezenterki przesyłali rodzinie życzenia i dużo ciepłych słów. Wśród osób, które pogratulowały parze, znalazła się między innymi Katarzyna Cichopek.

Gratulacje, kochani! - napisała aktorka i prezenterka.

Inni internauci życzyli całej rodzinie przede wszystkim zdrowia i spokoju w pierwszych dniach po narodzinach dziecka.

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