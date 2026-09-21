Kilka sekund, a tyle emocji. Tak polskie dzieci przywitały Nawrockich w Nowym Jorku

Podczas wizyty w Nowym Jorku pierwsza dama Marta Nawrocka spotkała się z Polonią, a szczególnie serdecznie witała najmłodszych.

Wzruszające nagranie ukazujące jej ciepłe powitanie z dziećmi w tradycyjnych strojach polonijnych szybko podbiło sieć.

Zobacz te chwytające za serce sceny, które najlepiej oddają hasło "Polska tu jest!", i poczuj dumę z naszej diaspory!

Para prezydencka kontynuuje wizytę w Stanach Zjednoczonych. W niedzielę, 20 września, Karol i Marta Nawroccy spotkali się z przedstawicielami amerykańskiej Polonii w Nowym Jorku. Wydarzenie odbyło się w Christ the King High School w dzielnicy Queens.

Wśród uczestników nie zabrakło najmłodszych Polaków mieszkających za oceanem. Dzieci pojawiły się na uroczystości w tradycyjnych strojach, a jeden z momentów ich spotkania z Martą Nawrocką został uwieczniony na krótkim nagraniu.

Pierwsza dama podeszła do dzieci, pochyliła się w ich stronę i przywitała je z uśmiechem. Na filmie widać chłopca w czerwono-czarnym stroju oraz stojącą obok dziewczynkę. W tle znalazły się flagi Polski i Stanów Zjednoczonych.

„Piotrek, Ania i Para Prezydencka”

Nagranie w mediach społecznościowych zamieściła Żaklina Skowrońska. Krótką scenę opatrzyła emocjonalnym wpisem.

„Piotrek, Ania i Para Prezydencka w Nowym Jorku😍

Polska tu jest! 🇵🇱” – napisała.

Spotkanie miało wyraźnie polonijny charakter. W oficjalnym programie znalazły się przemówienie prezydenta, ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych oraz występy dziecięcych chórów polonijnych.

Karol Nawrocki mówił podczas uroczystości o znaczeniu więzi z Polakami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych. Kancelaria Prezydenta podała, że spotkanie zgromadziło przedstawicieli organizacji polonijnych, a jego zwieńczeniem było wręczenie odznaczeń zasłużonym działaczom.

Marta i Karol Nawroccy spotkali się z Polonią

To nie był jedyny polonijny punkt niedzielnego programu pary prezydenckiej. Wcześniej Karol i Marta Nawroccy uczestniczyli we mszy świętej w parafii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie, która obchodzi 130-lecie istnienia. Para prezydencka odsłoniła tam pamiątkową tablicę.

Wizyta w USA potrwa od 20 do 23 września. Jej głównym punktem jest udział Karola Nawrockiego w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W poniedziałkowym programie znalazł się również Polish-American Economic Summit w Nowym Jorku.

Piotrek, Ania i Para Prezydencka w Nowym Jorku😍 Polska tu jest! 🇵🇱 pic.twitter.com/BUFV6q2sgM— Żaklina Skowrońska (@zaklinaskowron) September 21, 2026

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