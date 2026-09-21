Straszny wypadek na chodniku. Młoda kobieta zginęła pod ciężarówką z naczepą

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-09-21 11:39

Drogowy koszmar w Chełmży niedaleko Torunia (województwo kujawsko-pomorskie). Oficer prasowa toruńskiej komendy policji podała, że 43-letnia piesza zginęła po potrąceniu na chodniku. Funkcjonariuszka przekazała szczegóły wypadku. Na ofiarę najechał 31-letni kierujący ciężarówką z naczepą. Więcej na se.pl.

Technik kryminalistyki robi zdjęcia na miejscu wypadku za taśmą policji. O tragedii w Chełmży przeczytasz na SE.
Autor: Zdjęcie ilustracyjne/ Shutterstock zdjęcie ilustracyjne

Tragiczny wypadek w Chełmży pod Toruniem

Koszmar na ul. Bydgoskiej w Chełmży rozegrał się w miniony piątek (18 września 2026) po godzinie 15:30. - Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu, wynikało, że 31-letni kierujący pojazdem ciężarowym MAN z naczepą, włączając się do ruchu, najechał na 43-letnią pieszą znajdującą się na chodniku - wyjaśnia podkom. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu.

- Kobieta została przetransportowana do szpitala, tego samego dnia zmarła. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że kierowca był trzeźwy. Mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy.  Przyczynę i szczegółowe okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku wyjaśni śledztwo, które policjanci prowadzą pod nadzorem prokuratora - dodaje funkcjonariuszka z toruńskiej komendy.

Gdy pojawią się nowe ustalenia służb, to rzecz jasna wrócimy do tematu w "Super Expressie".

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Ta tragedia każe jeszcze raz przypomnieć o obowiązku zadbania o względy bezpieczeństwa. Do wypadku doszło, gdy było jeszcze jasno. Kierowcy powinni zachowywać maksymalny poziom koncentracji. Warto też zdjąć nogę z gazu! Rodzinie i bliskim ofiary składamy wyrazy współczucia. Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami z bardzo niebezpiecznego zdarzenia, które miało miejsce we wrześniu w Kujawsko-Pomorskiem.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

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