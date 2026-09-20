Deszcz nie popsuł święta! Kosmiczny żużel i szał radości w Toruniu

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-09-20 22:55

Drugi rok z rzędu z finałem PGE Ekstraligi dla ekipy PRES Grupa Deweloperska Toruń stał się faktem. W niedzielę podziwialiśmy pierwszą odsłonę dwumeczu "Aniołów" z Betard Spartą Wrocław. Spodziewaliśmy się żużla w najlepszym możliwym wydaniu. Kibice drżeli, czy padający w grodzie Kopernika deszcz odbierze ich ulubieńcom atut własnego toru. Zapraszamy na relację i zdjęcia z finału Apator - Sparta!

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław 55:35

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 55

  • 9. Patryk Dudek - 8+2 (3,1*,1,1,2*)
  • 10. Robert Lambert - 11+2 (2,2,3,2*,2*)
  • 11. Norick Bloedorn - 4+2 (0,2*,1,1*)
  • 12. Mikkel Michelsen - 14 (2,3,3,3,3)
  • 13. Emil Sajfutdinow  - 11+1 (1*,3,1,3,3)
  • 14. Mikołaj Duchiński - 2+1 (1,1*,0)
  • 15. Antoni Kawczyński - 5 (3,0,2)
  • 16. Bartosz Derek - NS

Betard Sparta Wrocław - 35

  1. Daniel Bewley - 10 (2,2,3,2,0,1)
  2. Maciej Janowski - 4+1 (0,1*,0,3)
  3. Brady Kurtz - 6+2 (1*,1,2*,2,0,0)
  4. Michał Obst - NS (-,-,-,-,-)
  5. Artiom Łaguta - 10 (3,3,2,1,1,0)
  6. Marcel Kowolik - 3 (0,3,0,0)
  7. Mikkel Andersen - 2 (2,0,0,0)
  8. Nikodem Mikołajczyk - NS

Bieg po biegu:

  1. (61,22) Dudek, Bewley, Kurtz, Bloedorn - 3:3
  2. (61,68) Kawczyński, Andersen, Duchiński, Kowolik - 4:2 (7:5)
  3. (61,70) Łaguta. Michelsen, Sajfutdinow, Janowski - 3:3 (10:8)
  4. (61,42) Kowolik, Lambert, Duchiński, Andersen - 3:3 (13:11)
  5. (61,56) Michelsen, Bloedorn, Kurtz, Kowolik - 5:1 (18:12)
  6. (61,42) Sajfutdinow, Bewley, Janowski, Kawczyński - 3:3 (21:15)
  7. (61,31) Łaguta, Lambert, Dudek, Andersen - 3:3 (24:18)
  8. (61,65) Bewley, Kurtz, Sajfutdinow, Duchiński - 1:5 (25:23)
  9. (61,68) Lambert, Bewley, Dudek, Janowski - 4:2 (29:25)
  10. (61,40) Michelsen, Łaguta, Bloedorn, Kowolik - 4:2 (33:27)
  11. (62,30) Michelsen, Kurtz, Dudek, Bewley - 4:2 (37:29)
  12. (62,75) Janowski, Kawczyński, Bloedorn, Andersen - 3:3 (40:32)
  13. (61,90) Sajfutdinow, Lambert, Łaguta, Kurtz - 5:1 (45:33)
  14. (62,05) Sajfutdinow, Dudek, Łaguta, Kurtz - 5:1 (50:34)
  15. (61,91) Michelsen, Lambert, Bewley, Łaguta - 5:1 (55:35)
  • Sędzia: Krzysztof Meyze
  • Komisarz toru: Maciej Głód
  • Widzów: nadkomplet
Dwaj uśmiechnięci kibice trzymają szalik Apator Toruń. O radości po finale PGE Ekstraligi przeczytasz na SE.
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Galaktyczny finał na Motoarenie. Relacja z meczu Apator Toruń - Sparta Wrocław

Na ten mecz czekał cały żużlowy świat. Do finału PGE Ekstraligi awansowały najbardziej efektowne drużyny najlepszej ligi świata. - W Lublinie i w rewanżu na Motoarenie pokazaliśmy, jak dobrą drużyną jesteśmy. Juniorzy robią bardzo dobrą robotę, my też robimy, co do nas należy. Zobaczymy, co się wydarzy w finale, jaka będzie pogoda i jak to się poukłada - mówił nam Emil Sajfutdinow.

Kibice "Aniołów" nerwowo spoglądali w niebo. Przed rewanżowym półfinałem padał deszcz, ale nie było go przesadnie dużo. Tor pozostał atutem gospodarzy. Część fanów bała się, że w finale nie będzie podobnie. W prognozach synoptycznych najwięcej opadów miało się pojawić w godzinie meczu.

I rzeczywiście - deszcz znacząco wpłynął na ten finał. Spotkanie zaczęło się po 21:15. Wcześniej służby techniczne należycie zabezpieczyły tor, który mimo ulewnego deszczu wyglądał bardzo dobrze. W pierwszej serii na dwupunktowe prowadzenie wyprowadzili gospodarzy młodzieżowcy. Mikkel Andersen tylko rozdzielił Antoniego Kawczyńskiego i Mikołaja Duchińskiego. Warto wyróżnić również ciekawą walkę Patryka Dudka z Danem Bewleyem. "Duzers" na ostatnim okrążeniu wyrwał indywidualne zwycięstwo. W czwartym wyścigu lidera cyklu Grand Prix Roberta Lamberta zaskoczył Marcel Kowolik, który po zerze sięgnął po imponujący triumf.

W przerwie między seriami ponownie pojawił się deszcz, ale opady zdawały się nie straszyć, ponieważ na torze odbyło się... polanie nawierzchni! Im dalej w las, tym oglądaliśmy więcej kapitalnego ścigania. Walkę na miarę finału PGE Ekstraligi pokazali Dan Bewley i Emil Sajfutdinow, a istną Ligą Mistrzów był wyścig nr 9. Po przegranym starcie, Robert Lambert genialnie wszedł między parę z Wrocławia, a później odparł kontratak Bewleya. Z tyłu Patryk Dudek poradził sobie z Maciejem Janowskim i z 1:5 zrobiło się 4:2 dla gospodarzy. Po trzech seriach na tablicy wyników mieliśmy 33:27. 

Podsumowanie czwartej serii zaczniemy od tego, co wydarzyło się w wyścigu nr 13. To nie był zwykły bieg - to był galaktyczny żużel! Początkowo na prowadzeniu był Łaguta, a za nim szaleli Sajfutdinow, Lambert i Kurtz. Gospodarze poradzili sobie z Australijczykiem i zabrali się za Rosjanina z polskim paszportem. Sajfutdinow dokonywał cudów na motocyklu i wcisnął się przed rywala na ostatnim okrążeniu, a z zamieszania skorzystał Lambert! "Anioły" wygrały podwójnie, co oznaczało wynik 45:33. Wcześniej pierwsze indywidualne zwycięstwo zaliczył Maciej Janowski, a Mikkel Michelsen i Patryk Dudek wygrali 4:2 z Kurtzem i Bewleyem.

W wyścigach nominowanych gospodarze wyprowadzili dwa podwójne ciosy! Torunianie wygrali aż 55:35 i są w rewelacyjnej sytuacji przed rewanżem. Mimo padającego deszczu, gospodarze nie stracili atutu własnego toru i pokazali klasę. A Wrocławianie? Po obiecującym początku zupełnie stanął Artiom Łaguta, a antybohaterami dnia byli Maciej Janowski i Brady Kurtz. Piotr Protasiewicz ma o czym myśleć przed rewanżem, który już 4 października na Stadionie Olimpijskim.

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