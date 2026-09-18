W Toruniu powstanie specjalna strefa kibica. Miasto zapłaci ponad 120 tysięcy złotych

Mariusz Korzus
eitor
2026-09-18 13:17

Już w najbliższą niedzielę żużlowcy PRES Toruń stocza pierwszy bój ze "Spartanami" z Wrocławia. Drugi mecz w ramach finałów PGE Ekstraligi odbędzie się 4 października we Wrocławiu. W zeszłym roku, gdy "Anioły: wyrwały złoto "koziołkom" w Lublinie, nie było w Toruniu strefy kibica, gdzie fani mogliby się wspólnie cieszyć. Jak ustalił dziennikarz "Super Expressu", tym razem będzie inaczej. Lokalizacja jest trochę zaskakująca, gdyż nie miała ona do tej pory nic wspólnego z żużlem.

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin: Zdjęcia kibiców i zawodników z rewanżowego meczu półfinałowego PGE Ekstraligi
Autor: Piotr Lampkowski / Super Express PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin: Zdjęcia kibiców i zawodników z rewanżowego meczu półfinałowego PGE Ekstraligi

PRES Toruń walczy o spełnienie marzeń

Tak blisko i tak daleko. Zawodnicy PRES Grupa Deweloperska Toruń muszą w dwumeczu z Betard Spartą Wrocław zdobyć 91 punktów. Jeśli to zrobią, przejdą do historii. Żużlowcy z grodu Kopernika jeszcze nigdy nie obronili tytułu mistrza Polski. Jeśli to zrobią, to cała ekipa przejdzie do historii, a właściciel Przemysław Termiński nie będzie żałował, że zamiast kupić sobie wielki jacht, na którym mógłby odpoczywać na lazurowym wybrzeżu, wspiera żużel.

W zeszłym roku żużlowcy Apatora złoty medal zdobyli dość niespodziewanie, dzięki zaliczkom w dwumeczu półfinałowym, a potem finałowym. Potem udanie bronili sporej zaliczki na wyjeździe. Teraz w półfinale pokonali na wyjeździe Orlen Oil Motor Lublin 48:42. Tydzień później, to co zrobili z zawodnikami z Lublina na własnym torze to, nie mieściło się niektórym w głowie. Dosłownie ich zdeklasowali.

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Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z Motoareny!

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin: Zdjęcia kibiców i zawodników z rewanżowego meczu półfinałowego PGE Ekstraligi
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Będzie strefa kibica na rewanżowy mecz we Wrocławiu

W wielkim finale, "Anioły" zmierzą się ze "Spartanami" z Wrocławia. Trudno wskazać faworyta. Pierwszy mecz finałowy odbędzie się już w najbliższą niedzielę na Motoarenie. Na pewno będzie nadkomplet publiczności. O złocie zadecyduje rzecz jasna wynik dwumeczu. We Wrocławiu rewanż odbędzie się 4 października.

W zeszłym roku władze miasta nie zorganizowały strefy kibica. Sympatycy żużla mieli o to pretensje do samorządowców. Teraz ma być inaczej. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, w toruńskim ratuszu zapadła już decyzja w tej sprawie. Strefa kibica będzie. Miejsce nie jest oczywiste. Nie będzie to Motoarena, ani plac Cyrkowy, tylko Arena Toruń.

- Specjalnie z powodu finału zostanie przesunięta godzina meczu hokejowego po to, aby kibice po hokeju mogli udać się do Areny - zdradza "Super Expressowi" nasz rozmówca, który wolał pozostać anonimowy.

Nie ma nic za darmo. Władze miasta będą musiały wydać na organizację imprezy ponad 120 tysięcy złotych.

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