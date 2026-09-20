Fani wypędzali deszcz z Motoareny! Dużo zdjęć kibiców z finału PGE Ekstraligi

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-09-20 21:50

PRES Grupa Deweloperska Toruń i Betard Sparta Wrocław spotkały się na pierwszej odsłonie finału PGE Ekstraligi. Nie mogło być inaczej - na Motoarenie pojawił się nadkomplet widzów. Fani oczekiwali spektakularnego widowiska i nie przestraszyli się deszczu! Na portalu se.pl prezentujemy zdjęcia kibiców z finału Apator - Sparta! Poszukajcie się w galerii Piotra Lampkowskiego!

Żużel: Dużo zdjęć kibiców z finału PGE Ekstraligi PRES Toruń - Betard Sparta Wrocław

Najważniejszy dwumecz sezonu 2026 PGE Ekstraligi rozpoczął się 20 września. W epickim finale najlepszej ligi świata spotkały się:

  • Obrońca tytułu i druga drużyna fazy zasadniczej, PRES Grupa Deweloperska Toruń
  • oraz chcąca wyrwać złoto po 5 latach posuchy i najlepsza po 14 meczach Betard Sparta Wrocław

Zainteresowanie meczem na Motoarenie było ogromne. Walka o wejście na stronę, gdzie można było kupić wejściówki trwała godzinami. Zgodnie z oczekiwaniami żużlowego świata, finał toruńsko-wrocławski obejrzał nadkomplet widzów. I choć deszcz przesunął zawody na godzinę 21:17, to fani nie stracili energii! Głośnym dopingiem przeganiali niechciane opady! Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy galerię ze zdjęciami z trybun. Zachęcamy do poszukania się na fotografiach, przygotowanych przez Piotra Lampkowskiego z "Super Expressu".

Dwaj uśmiechnięci kibice Apatora Toruń trzymają szalik klubu. Zdjęcia z finału PGE Ekstraligi zobaczysz na SE.
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Relacja i wyniki z meczu finałowego zostaną zaktualizowane po zakończeniu spotkania! Artykuł będzie odświeżany!

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