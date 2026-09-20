Oto wstępne wyniki wyborów w Rosji. Wszystko jest jasne!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-20 20:24

Jedna Rosja prowadzi po przeliczeniu pierwszych protokołów z wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej. Według danych podanych przez Centralną Komisję Wyborczą partia związana z Władimirem Putinem zdobywa na tym etapie 57,54 proc. głosów. Są to jednak dopiero pierwsze dane, dlatego wynik może jeszcze wyraźnie się zmienić.

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Pierwsze wyniki wyborów w Rosji. Partia Putina na prowadzeniu

W Rosji zakończyło się głosowanie w wyborach deputowanych do Dumy Państwowej. Lokale wyborcze jako ostatnie zostały zamknięte w obwodzie kaliningradzkim. Głosowanie trwało przez trzy dni – od 18 do 20 września.

Rosyjska Centralna Komisja Wyborcza zaczęła publikować pierwsze wyniki. Według danych przekazanych przez rosyjski portal NEWS.ru po przeliczeniu pierwszych protokołów zdecydowanie prowadzi Jedna Rosja.

Partia uzyskuje na razie 57,54 proc. głosów oddanych na listy partyjne. To ugrupowanie, które od lat stanowi główne polityczne zaplecze prezydenta Rosji Władimira Putina. W tegorocznych wyborach Centralna Komisja Wyborcza zarejestrowała na jej federalnej liście 390 kandydatów.

Na drugim miejscu Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej

Według pierwszych danych drugie miejsce zajmuje Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej. KPFR ma 9,27 proc. głosów. Partia Nowi Ludzie uzyskuje natomiast 7,96 proc.

Na ostateczne wyniki trzeba jednak poczekać. Podane wartości pochodzą z pierwszych protokołów spływających do rosyjskiej komisji wyborczej i mogą się zmieniać wraz z liczeniem kolejnych głosów.

Wybory do Dumy odbywały się równocześnie z ponad 2,2 tys. innych głosowań różnego szczebla w całej Rosji.

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