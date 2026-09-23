Marianna Schreiber szczerze o intymności. "Seks jest przereklamowany"

Marianna Schreiber rozstała się z młodszym o dekadę Szymonem, a co istotne, publicznie oświadczyła, że ich kilkumiesięczna relacja nie została skonsumowana.

Podkreśla, że seks jest "przereklamowany" i nie powinien być fundamentem związku. Uważa, że dla kobiet ważniejsze są odpowiedzialność, dojrzałość, wspólne wartości, światopogląd i chęć założenia rodziny.

Zmienność wizerunku publicznego: Wypowiedzi Marianny Schreiber wpisują się w szerszy dyskurs na temat jej zmiennego wizerunku publicznego, oscylującego między postawami liberalnymi a konserwatywnymi.

Marianna Schreiber zakończyła niedawno kilkumiesięczny związek z Szymonem, który jest od niej młodszy o dziesięć lat. Mimo wspólnych publicznych wystąpień, para rozstała się. Schreiber, komentując rozstanie, stwierdziła, że preferuje starszych mężczyzn. Ujawniła również, że relacja z Szymonem nie została skonsumowana, a swoje przemyślenia na ten temat przedstawiła szerzej w mediach społecznościowych.

Historia relacji Marianny Schreiber

Wcześniejsze związki Marianny Schreiber były często przedmiotem zainteresowania mediów. Po rozwodzie z politykiem Łukaszem Schreiberem, z którym wspólnie wychowuje córkę Patrycję, celebrytka była widywana między innymi z Przemysławem Czarneckim oraz Piotrem Korczarowskim. Jej ostatnia relacja z 23-letnim Szymonem trwała kilka miesięcy.

Seks a trwałość związku: perspektywa SchreiberMarianna Schreiber szczegółowo wyjaśniła swoje stanowisko dotyczące roli intymności w związku, zwłaszcza w kontekście jej ostatniej relacji. Podkreśliła, że brak konsumpcji związku wynikał z jej przekonań:

- Nie było konsumpcji tego związku. Nie było, bo ja uważam, że seks jest przereklamowany. Uważam, że kobiety, szczególnie kobiety, bo może mężczyźni nie, nie wiem, jestem kobietą, kobiety szukają po prostu czegoś innego. Seks fajnie jak jest dopełnieniem, jak ludzie się uzupełniają w tej sferze, natomiast seks nie jest najważniejszy, na seksie nie powinna się opierać żadna relacja, ludzie powinni mieć ze sobą o czym rozmawiać, mieć wspólne pasje, powinni się uzupełniać i powinni być ciekawi siebie, a nie tylko i wyłącznie ciekawi swojej d*py, niestety - stwierdziła.

Celebrytka argumentuje, że choć intymność może być dopełnieniem relacji, nie powinna stanowić jej fundamentu. Według niej, dla kobiet istotniejsze są inne aspekty, takie jak wspólne rozmowy, pasje i wzajemna ciekawość, a nie jedynie fizyczność. Zaznaczyła, że w jej ocenie, odpowiedzialność, dojrzałość oraz zbieżny światopogląd mają znacznie większe znaczenie niż sfera fizyczna. Celebrytka podkreśliła, że nadmierne skupianie się na aspektach seksualnych może być przeszkodą w budowaniu trwałych relacji opartych na solidnych fundamentach. Dodała również, że brak współżycia w początkowej fazie znajomości nie powinien być powodem do drwin ani zaskoczenia.

Intymność w związkach

Kontynuując swoją wypowiedź, Schreiber rozwinęła myśl o tym, co uważa za kluczowe dla długotrwałej relacji.

- Jeśli chce się zbudować związek wieloletni, jeżeli myśli się o przyszłości, no to samą d*pą człowiek nie wyżyje. Jednak trzeba się dopasowywać, trzeba współgrać, trzeba mieć wspólne wartości itd. (...) Ja będę zawsze powtarzać, to nie powinno dziwić że była relacja, w której nie było współżycia, szczególnie przed ślubem. Abstrahując od ślubu i wiary, uważam że związek, który trwa pół roku czy kilka miesięcy i nie został skonsumowany, to nie ma w tym nic złego, ani prześmiewczego. Po prostu to mężczyźni zawsze na to naciskają. Często robią to dla nich, żeby im sprawić przyjemność. Seks jest przereklamowany i my kobiety szukamy w tych mężczyznach odpowiedzialności, chęci założenia rodziny i wspólnego dopasowania. I tyle - podkreśliła.

Schreiber podkreśla, że dla kobiet w relacjach priorytetem jest odpowiedzialność, chęć założenia rodziny oraz ogólne dopasowanie partnerów. Według niej, te elementy są znacznie ważniejsze niż aspekt fizyczny, który często jest forsowany przez mężczyzn. Jej zdaniem, brak współżycia w kilkumiesięcznym związku, nawet przed ślubem, nie powinien być postrzegany negatywnie ani stać się przedmiotem żartów.

Kontrowersje wokół Marianny Schreiber

W kontekście publicznych wypowiedzi Marianny Schreiber, media i obserwatorzy często zwracają uwagę na postrzeganą zmienność jej poglądów. W przeszłości Schreiber angażowała się w inicjatywy takie jak Parady Równości, jednocześnie wyrażając poparcie dla ruchu pro-life, co było interpretowane jako spektrum od postaw liberalnych do konserwatywnych. Jej obecne stanowisko dotyczące intymności przedmałżeńskiej wpisuje się w ten dyskurs na temat ewolucji jej publicznego wizerunku i deklarowanych wartości.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Marianna Schreiber:

42

Sonda Zgadzasz się z opinią Marianny Schreiber? Tak Nie Trudno powiedzieć