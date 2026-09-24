Gosia Ohme jak lwica broni związku Filipa Chajzera i młodziutkiej Bianki. Dlaczego zabrakło jej na ślubie?

Filip Chajzer poślubił młodszą o ponad 20 lat Biankę

W sobotę, 19 września Filip Chajzer przysięgał przed Bogiem miłość i wierność małżeńską zaledwie 20-letniej Biance. Nowożeńcy poznali się w lutym tego roku. Były dziennikarz TVN-u był wtedy gościem podcastu Małgorzaty Ohme, a jego przyszła żona pracowała w studiu jako producentka. Urodziwa blondynka od razu przyciągnęła wzrok gwiazdora.

Po nagraniu Filip Chajzer miał poprosić Ohme o numer telefonu do młodziutkiej producentki. Tym samym przyjaciółka prezentera stała się "matką chrzestną" ich związku. O tym, że 41-latek jest w nowym związku plotkowano wiosną tego roku. Na początku maja mama Bianki pojawiła się na spotkaniu autorskim przyszłego zięcia. Nie zważając na świadków zaczęła oskarżać Chajzera o odcinanie jej od rodziny oraz utrudnianie z nią kontaktu. Według relacji jednego ze świadków Małgorzata Ohme, która prowadziła spotkanie, poprosiła, by prywatne sprawy załatwiać po spotkaniu.

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Małgorzaty Ohme zabrakło na ślubie przyjaciela

Po tym jak związek Filipa i Bianki ujrzał światło dzienne w sieci zawrzało. Internauci krytykowali głównie sporą różnicę wieku pary i przypominali niezwykle burzliwą przeszłość gwiazdora. W obronie zakochanych stanęła właśnie Małgorzata Ohme. To również ona zdradziła, że są już po zaręczynach. Później w mediach pojawiła się informacja, że znana psycholożka będzie świadkową na ślubie przyjaciela.

Jednak w tym ważnym dniu nie pojawiła się w Krakowie. Podobnie jak matka Bianki oraz syn Filipa Chajzera. W rozmowie z portalem Pudelek Małgorzata Ohme opowiedziała o przyczynach swojej nieobecności. Okazuje się, że data ślubu została niespodziewanie przeniesiona.

Moja ostateczna nieobecność wynikała wyłącznie ze zmiany pierwotnego terminu ślubu, który nałożył się z moimi wcześniejszymi zobowiązaniami zawodowymi, których nie mogłam już zmodyfikować - wyjaśniła Ohme.

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