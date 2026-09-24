Mandaryna o trzeciej żonie Michała Wiśniewskiego. Słowa o Ani Świątczak mogą mocno zaskoczyć!

Zaskakujące wyznanie Mandaryny na temat Ani Świątczak

Związek Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej i Michała Wiśniewskiego należał do przeszłości, ale miłość między tą dwójką rozgorzała na nowo. Zakochani pierwszy ślub brali w 2002 roku, a ich wyjątkowa uroczystość z 2003 r., do której doszło w lodowej kaplicy w Szwecji wciąż jest w pamięci fanów. Małżeństwo jednak nie przetrwało. Do rozstania doszło w 2005 roku, a do rozwodu w 2006 roku. Muzyk nie zwlekał zbyt długo z decyzją o kolejnym ślubie - kilka miesięcy później ożenił się z Anną Świątczak. Wtedy Michał wychowywał dwoje maluchów z poprzedniego związku: Xaviera i Fabienne.

Z czasem rodzina Wiśniewskich zaczęła się rozrastać. W zaledwie pięć miesięcy po rozwodzie z pierwszą żoną Michał powitał na świecie Etiennette. Z kolei nieco później urodziła się Vivienne. Starsza czwórka jego dzieci jest już dorosła, z niewielką różnicą wieku, licząc odpowiednio 24, 23, 20 i 18 lat. Pola Wiśniewska urodziła mężowi kolejnych dwóch synów, Falco i Noëla - teraz 5- i 3-letnich.

Mimo tych życiowych perturbacji Mandaryna postanowiła skomentować swoje relacje z trzecią żoną swojego byłego męża. W wywiadzie, udzielonym Esce, przedstawiła szczere myśli na temat Ani Świątczak. Te niejednego mogą zadziwić.

Zobacz także: To już pewne! Mandaryna i Michał Wiśniewski wystąpią razem w "Tańcu z Gwiazdami"

Relacje Mandaryny i Ani Świątczak - czy łączy je przyjaźń?

Byłe partnerki, Marta i Ania, razem z Michałem tworzą nowoczesną rodzinę typu patchwork. Czas weryfikuje różne trudności i chociaż przeszłość mogła nie być prosta, dzisiaj Mandaryna odnosi się do Anny Świątczak ze szczerym entuzjazmem. Opowiedziała, że dobrze się dogadują. Gwiazda ciepło odnosi się też do przyrodnich sióstr własnych dzieciaków.

18

Ja Ani bardzo dawno nie widziałam, bo każda z nas robi swoje rzeczy, ale mamy taką bardzo serdeczną relację - zdradziła Mandaryna Esce.

Bujne życie Michała Wiśniewskiego. Czy wiesz ile miał żon? Pytanie 1 z 10 Gdzie pracował Michał Wiśniewski, zanim został sławny? Jako monter wysokościowy Był pracownikiem pizzerii Pracował przy zbiorach czosnku Następne pytanie

Zaznaczyła też:

Ostatnio widziałam Etiennette i to też było takie urocze, zabawne, fajne i takie szalenie ciepłe. Bardzo, bardzo jej kibicuję, bo naprawdę bardzo lubię Anię. Mamy bardzo podobne poczucie humoru, więc jak tylko się widzimy, to to jest naprawdę zabawna kawka.

Podobne słowa bywają niecodzienne w show-biznesie. Spodziewaliście się takiej otwartości ze strony Mandaryny?

Zobacz także: Rozwód w trakcie, a wrócił do poprzedniej żony. Ekspertka ocenia wielki powrót Michała Wiśniewskiego do Mandaryny

Zobacz więcej zdjęć. Druga żona Michała Wiśniewskiego zdradziła, co myśli o jego trzeciej małżonce! Mandaryna bardzo lubi Anię Świątczak

Mandaryna odkrywa kobiecość w "TzG" i narzeka na BÓL W ŻEBRACH