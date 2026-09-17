Rozwód w trakcie, a wrócił do poprzedniej żony. Ekspertka ocenia wielki powrót Michała Wiśniewskiego do Mandaryny

Historia relacji Michała Wiśniewskiego i Mandaryny

Relacja Michała Wiśniewskiego i Marty "Mandaryny" Mandrykiewicz rozpoczęła się na przełomie wieków, gdy Marta była tancerką i choreografką zespołu Ich Troje. Romans szybko przerodził się w jeden z najbardziej medialnych związków w historii polskiego show-businessu na początku XXI wieku. W 2002 roku para wzięła ślub cywilny, a rok później wyprawiła spektakularny ślub kościelny w mroźnej Laponii, transmitowany na żywo przez telewizję TVN. Zbudowali prawdziwe "medialne imperium", a kulisy ich opływającego w lukus życia widzowie mogli śledzić w rewolucyjnym jak na tamte czasy reality show "Jestem jaki jestem".

Z tego związku na świat przyszło dwójce dzieci: syn Xavier oraz córka Fabienne. Z czasem narastająca presja popularności, intensywne tempo pracy oraz rozwijająca się solowa kariera muzyczna Mandaryny doprowadziły do kryzysu. Małżeństwo rozpadło się po czterech latach, a rozwód sfinalizowano w 2006 roku. Początkowo para miała bardzo chłodne relacje, ale dla dobra dzieci postanowili je znormalizować.

W 2026 roku, gdy Michał Wiśniewski był w trakcie rozwodu z inną żoną, Polą, wyszła informacja o związku wokalisty ponownie z Mandaryną. Para postanowiła ponownie dać sobie szansę. Obecnie tancerka występuje w jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami".

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Eksperci w mediach społecznościowych debatowali nad tym, czy ten związek to miłość, a może PR-owe zagranie przed występem tancerki w programie Polsatu. Gwiazdy mówią o swoim uczuciu i zaprzeczają takim doniesieniom. VOX FM postanowił poprosić eksperta PR o komentarz w tej sprawie, szczególnie, że trwa rozwód Michała z jego żoną.

- Najczęściej słyszy się rady, aby podczas rozwodu nie informować o ewentualnych nowych związkach, bo może niekorzystnie wpłynąć to sprawę. U Michała Wiśniewskiego może nie mieć to znaczenia, ponieważ liczba jego związków wykracza poza średnią. W przypadku takich informacji dotyczących osób znanych zawsze zastanawiam się, dlaczego taka informacja pojawia się właśnie w tym momencie. Czy stoi za tym jakiś cel, interes? Wiemy, że tego typu informacje potrafią emocjonować odbiorców, więc tym bardziej warto zwracać uwagę na to, czy emocje odbiorców nie są elementem jakiejś strategii - powiedziała dr hab. prof. ucz. Monika Kaczmarek-Śliwińska; Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Przewodnicząca Komisji Etyki Public Relations. Ekspertka, doradczyni i trenerka w obszarze budowy wizerunku, relacji z mediami, konstruowania strategii oraz zarządzania sytuacjami kryzysowymi.