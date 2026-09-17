Wielka awaria kolei na Śląsku. Dwóch podejrzanych w rękach policji

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-09-17 15:54

Po paraliżującej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach, która wstrzymała i opóźniła setki pociągów na Śląsku, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zamachu na infrastrukturę. Policja zatrzymała dwóch 50-letnich mężczyzn, którzy mogą mieć związek ze zdarzeniem. Podejrzani byli wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu.

Niebiesko-biały pociąg na torach w Katowicach. O szczegółach awarii kolei na Śląsku przeczytasz na SE.
Autor: Archiwum serwisu

Dwóch 50-latków w rękach służb

Prokuratura Rejonowa Katowice Południe wszczęła w czwartek, 17 września śledztwo ws. środowej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. W sprawie zatrzymano także dwóch mężczyzn mających związek z tym zdarzeniem - to obywatele polscy, obaj w wieku 50 lat.

Czynności z zatrzymanymi mają zostać przeprowadzone w najbliższy piątek.

Prok. Dawid Szulik, zastępca prokuratora rejonowego zasygnalizował PAP, że sprawa prowadzona jest pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury (art. 254a Kodeksu karnego).

Co istotne, obaj mężczyźni w przeszłości byli już karani za przestępstwa przeciwko mieniu; teraz grozi im od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Awaria sterowania ruchem kolejowym w Katowicach

Wskutek środowej potężnej awarii urządzeń SRK ruch na stacji Katowice był całkowicie wstrzymany od godz. 3 do 5, a do godz. 11 prowadzono go przy znacznych ograniczeniach.

W efekcie 649 pociągów zostało opóźnionych łącznie na ponad 13 tys. minut, czyli 21 godzin i odwołano 76 pociągów, 44 na całej trasie, a 32 na części trasy. 

Od początku o sprawie zrobiło się głośno, bo ma miejsce w okresie wielkiego napięcia międzynarodowego i sygnałów wywiadowczych o licznych planach prowokacji ze strony Federacji Rosyjskiej. Nie wiadomo jednak, czy to konkretne zdarzenie miało charakter dywersji. 

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