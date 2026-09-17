Na Śląsku rośnie ogromny park rozrywki. Budowa jest już na półmetku

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-09-17 13:32

W Gliwicach trwa budowa ogromnego parku rozrywki, który ma stać się jedną z nowych rodzinnych atrakcji regionu. Prace nad Episodią są już zaawansowane — inwestor informuje, że wykonano około 55 proc. całego projektu. Park ma zostać otwarty latem 2027 roku, a jego budowa pochłonie ponad 50 mln euro. Zobacz, jak wygląda dziś plac budowy.

Park rozrywki Episodia rośnie w Gliwicach

W Gliwicach trwa realizacja dużej inwestycji grupy Momentum Leisure. Powstaje tam pierwszy w Polsce park działający pod marką Episodia. Budowa przekroczyła właśnie półmetek — według inwestora wykonano około 55 proc. zaplanowanych prac.

Na miejscu trwają kolejne etapy realizacji obiektów i infrastruktury przyszłego parku. Właściciel inwestycji zaprosił przedstawicieli mediów na teren budowy, dzięki czemu można zobaczyć, jak wygląda obecnie miejsce, które latem 2027 roku ma przyjąć pierwszych odwiedzających.

– To, co odwiedzający mogą dziś zobaczyć, pokazuje, jak szybko ambitna wizja staje się rzeczywistością – mówi Wouter Dekkers, CEO Momentum Leisure.

Episodia będzie czwartym parkiem grupy w Polsce. Inwestor zamierza wykorzystać doświadczenia zdobyte przy budowie i prowadzeniu istniejących parków działających dotychczas pod marką Majaland.

Polecany artykuł:

Budowa jest już na półmetku

Za realizację inwestycji odpowiada generalny wykonawca, firma CFE. Według Momentum Leisure prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, mimo trudniejszych warunków pogodowych, które występowały podczas zimowych robót.

W najbardziej intensywnym okresie na placu budowy pracowało około 150 osób. W projekt zaangażowano firmy i podwykonawców z Polski, w dużej mierze ze Śląska, a także przedsiębiorstwa z innych regionów kraju oraz partnerów z Rumunii.

W kolejnej fazie inwestycja wkroczy w etap montażu atrakcji oraz systemów technicznych. Równolegle wykonywane będą elewacje, zagospodarowywane otoczenie oraz powstawać będzie scenografia tematyczna.

Przed otwarciem zaplanowano również wykończenie wnętrz, uruchomienie restauracji i punktów handlowych, odbiory techniczne oraz testy atrakcji.

Polecany artykuł:

SpongeBob, Smerfy i Psi Patrol

Episodia ma być całorocznym parkiem rodzinnym skierowanym przede wszystkim do rodzin z dziećmi w wieku około 3–15 lat.

Jedną z największych atrakcji mają być tematyczne strefy inspirowane popularnymi bohaterami. Wśród nich znajdą się między innymi:

  • SpongeBob Kanciastoporty,
  • Psi Patrol,
  • Wojownicze Żółwie Ninja,
  • Smerfy.

To jednak nie wszystko. Marka Episodia ma rozwijać również własne postacie, historie i narrację, które będą uzupełniały licencjonowane światy. Na terenie parku ma znaleźć się około 30 różnych atrakcji i aktywności. Wśród nich będą również rollercoastery produkowane przez firmy Zierer i Gerstlauer.

Momentum Leisure zapowiada, że ceny biletów do Episodii będą utrzymywane na poziomie zbliżonym do cen obowiązujących w innych parkach grupy w Polsce. Dla odwiedzających przygotowany zostanie również bezpłatny parking.

Otwarcie nowego parku rozrywki w Gliwicach zaplanowano na lato 2027 roku.

Inwestor rozpoczął już także rekrutację przyszłego zespołu. Po uruchomieniu Episodia ma zatrudniać około 200 osób. Poszukiwani będą pracownicy między innymi do obsługi gości i atrakcji, gastronomii, utrzymania technicznego, działalności rozrywkowej oraz administracji i zarządzania.

Oto wizualizacja gliwickiego parku rozrywki:

Wizualizacja parku Episodia w Gliwicach z lotu ptaka przy centrum handlowym. O inwestycji przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 6

Majalandy zmienią się w Episodie

Zmiany czekają również istniejące parki Momentum Leisure w Polsce. Parki działające dotychczas jako Majaland są obecnie objęte procesem zmiany nazwy i mają również funkcjonować pod marką Episodia.

Zmiana ma być czymś więcej niż tylko wymianą szyldów i logotypów. Według inwestora będzie jej towarzyszył rozwój oferty, nowe atrakcje oraz działania mające podnieść jakość doświadczeń odwiedzających.

Jeżeli prace będą nadal prowadzone zgodnie z harmonogramem, latem 2027 roku Gliwice zyskają nowy, całoroczny park rozrywki z około 30 atrakcjami, rollercoasterami i strefami inspirowanymi popularnymi bohaterami.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GLIWICE
PARK ROZRYWKI