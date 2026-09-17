Park rozrywki Episodia rośnie w Gliwicach

W Gliwicach trwa realizacja dużej inwestycji grupy Momentum Leisure. Powstaje tam pierwszy w Polsce park działający pod marką Episodia. Budowa przekroczyła właśnie półmetek — według inwestora wykonano około 55 proc. zaplanowanych prac.

Na miejscu trwają kolejne etapy realizacji obiektów i infrastruktury przyszłego parku. Właściciel inwestycji zaprosił przedstawicieli mediów na teren budowy, dzięki czemu można zobaczyć, jak wygląda obecnie miejsce, które latem 2027 roku ma przyjąć pierwszych odwiedzających.

– To, co odwiedzający mogą dziś zobaczyć, pokazuje, jak szybko ambitna wizja staje się rzeczywistością – mówi Wouter Dekkers, CEO Momentum Leisure.

Episodia będzie czwartym parkiem grupy w Polsce. Inwestor zamierza wykorzystać doświadczenia zdobyte przy budowie i prowadzeniu istniejących parków działających dotychczas pod marką Majaland.

Budowa jest już na półmetku

Za realizację inwestycji odpowiada generalny wykonawca, firma CFE. Według Momentum Leisure prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, mimo trudniejszych warunków pogodowych, które występowały podczas zimowych robót.

W najbardziej intensywnym okresie na placu budowy pracowało około 150 osób. W projekt zaangażowano firmy i podwykonawców z Polski, w dużej mierze ze Śląska, a także przedsiębiorstwa z innych regionów kraju oraz partnerów z Rumunii.

W kolejnej fazie inwestycja wkroczy w etap montażu atrakcji oraz systemów technicznych. Równolegle wykonywane będą elewacje, zagospodarowywane otoczenie oraz powstawać będzie scenografia tematyczna.

Przed otwarciem zaplanowano również wykończenie wnętrz, uruchomienie restauracji i punktów handlowych, odbiory techniczne oraz testy atrakcji.

SpongeBob, Smerfy i Psi Patrol

Episodia ma być całorocznym parkiem rodzinnym skierowanym przede wszystkim do rodzin z dziećmi w wieku około 3–15 lat.

Jedną z największych atrakcji mają być tematyczne strefy inspirowane popularnymi bohaterami. Wśród nich znajdą się między innymi:

SpongeBob Kanciastoporty,

Psi Patrol,

Wojownicze Żółwie Ninja,

Smerfy.

To jednak nie wszystko. Marka Episodia ma rozwijać również własne postacie, historie i narrację, które będą uzupełniały licencjonowane światy. Na terenie parku ma znaleźć się około 30 różnych atrakcji i aktywności. Wśród nich będą również rollercoastery produkowane przez firmy Zierer i Gerstlauer.

Momentum Leisure zapowiada, że ceny biletów do Episodii będą utrzymywane na poziomie zbliżonym do cen obowiązujących w innych parkach grupy w Polsce. Dla odwiedzających przygotowany zostanie również bezpłatny parking.

Otwarcie nowego parku rozrywki w Gliwicach zaplanowano na lato 2027 roku.

Inwestor rozpoczął już także rekrutację przyszłego zespołu. Po uruchomieniu Episodia ma zatrudniać około 200 osób. Poszukiwani będą pracownicy między innymi do obsługi gości i atrakcji, gastronomii, utrzymania technicznego, działalności rozrywkowej oraz administracji i zarządzania.

Oto wizualizacja gliwickiego parku rozrywki:

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Majalandy zmienią się w Episodie

Zmiany czekają również istniejące parki Momentum Leisure w Polsce. Parki działające dotychczas jako Majaland są obecnie objęte procesem zmiany nazwy i mają również funkcjonować pod marką Episodia.

Zmiana ma być czymś więcej niż tylko wymianą szyldów i logotypów. Według inwestora będzie jej towarzyszył rozwój oferty, nowe atrakcje oraz działania mające podnieść jakość doświadczeń odwiedzających.

Jeżeli prace będą nadal prowadzone zgodnie z harmonogramem, latem 2027 roku Gliwice zyskają nowy, całoroczny park rozrywki z około 30 atrakcjami, rollercoasterami i strefami inspirowanymi popularnymi bohaterami.