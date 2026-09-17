Alarmy w całej Ukrainie i części Polski! Naddźwiękowe myśliwce w akcji. "Znajdź bezpieczne miejsce"

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2026-09-17 12:49

Alarm dla całej Ukrainy ogłoszono o godz. 12:23 i jest on związany ze startem naddźwiękowych myśliwców MiG-31K, które są w stanie przenosić pociski hipersoniczne. Jak się okazuje, mieszkańcy regionów przygranicznych również zostali ostrzeżeni przez alert RCB. - Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów - brzmiała treść wiadomości.

Rosyjski myśliwiec MiG-31K z pociskiem hipersonicznym w locie. O alertach RCB i zagrożeniu z powietrza przeczytasz na SE.
Autor: mil.ru/ Materiały prasowe

Aktualizacja:

Alarm został odwołany.

Wcześniej pisaliśmy:

Alarmy niemal w całej Ukrainie oraz między innymi w Rzeszowie, Lublinie, a nawet na Puławach w Polsce. Z doniesień wynika, że poprzedni alarm w obwodach wołyńskim i rówieńskim ogłoszono o godz. 11:22 i odwołano o 12:02 czasu polskiego. Alarm dla całej Ukrainy pojawił się z kolei o godz. 12:23 i jest on związany ze startem naddźwiękowych myśliwców MiG-31K, które są w stanie przenosić pociski hipersoniczne. Wygląda na to, że tego samego dotyczy alert RCB, który trafił do polskich mieszkańców terenów przygranicznych. - UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów - brzmiała treść wiadomości, która mogła wywołać prawdziwy niepokój.

Czytaj także: Ogromny huk pod Łodzią. Co się dzieje? Jednocześnie alert RCB

- Słyszeliście huk nad Łodzią? Uspokajamy. Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych poderwało myśliwce w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. To tylko po to, żeby bronić polskich granic - pisał serwis "Łódź zwana pożądaniem" w mediach społecznościowych. Oficjalnych komunikatów długo nie było.

Kanał "Remiza.pl", za zagranicznymi relacjami, podał że odrzutowy dron miał spaść po ukraińskiej stronie w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk–Jagodzin. Mieszkańcy okolicznych miejscowości mówią o odgłosach wybuchów. Czekamy na więcej informacji.

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