Alarmy w całej Ukrainie i części Polski! Naddźwiękowe myśliwce w akcji. "Znajdź bezpieczne miejsce"

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Alarm został odwołany.

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Alarmy niemal w całej Ukrainie oraz między innymi w Rzeszowie, Lublinie, a nawet na Puławach w Polsce. Z doniesień wynika, że poprzedni alarm w obwodach wołyńskim i rówieńskim ogłoszono o godz. 11:22 i odwołano o 12:02 czasu polskiego. Alarm dla całej Ukrainy pojawił się z kolei o godz. 12:23 i jest on związany ze startem naddźwiękowych myśliwców MiG-31K, które są w stanie przenosić pociski hipersoniczne. Wygląda na to, że tego samego dotyczy alert RCB, który trafił do polskich mieszkańców terenów przygranicznych. - UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów - brzmiała treść wiadomości, która mogła wywołać prawdziwy niepokój.

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- Słyszeliście huk nad Łodzią? Uspokajamy. Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych poderwało myśliwce w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. To tylko po to, żeby bronić polskich granic - pisał serwis "Łódź zwana pożądaniem" w mediach społecznościowych. Oficjalnych komunikatów długo nie było.

Kanał "Remiza.pl", za zagranicznymi relacjami, podał że odrzutowy dron miał spaść po ukraińskiej stronie w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk–Jagodzin. Mieszkańcy okolicznych miejscowości mówią o odgłosach wybuchów. Czekamy na więcej informacji.

Sonda Czy po uruchomieniu syren mieszkańcy powinni automatycznie otrzymywać alert na telefon? Tak, zawsze Tak, ale tylko przy potwierdzonym zagrożeniu Obecny system jest wystarczający Trudno powiedzieć