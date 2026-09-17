Pogoda w Rzeszowie: 18-20 września

Mieszkańcy Rzeszowa mogą liczyć na całkowicie suchy weekend. Prognozy na dni 18-20 września nie przewidują żadnych opadów deszczu. Co więcej, z dnia na dzień będzie coraz cieplej. Kluczową rolę odegra jednak zachmurzenie, które będzie się zmieniać i sprawi, że każdy dzień będzie miał nieco inny charakter. Wiatr przez cały weekend pozostanie łagodny i nie powinien w żaden sposób zakłócać wypoczynku.

Piątek, 18 września: Chłodny poranek i dużo chmur

Weekend w Rzeszowie rozpocznie się pod znakiem dużego zachmurzenia, które zdominuje niebo przez większą część dnia. Choć słońce może mieć trudności z przebiciem się przez grubszą warstwę chmur, aura i tak będzie przyjemna. Po dość chłodnym poranku, z temperaturą spadającą do około 8 stopni Celsjusza, w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą komfortowe 23 stopnie. Wiatr będzie praktycznie nieodczuwalny, jego prędkość wyniesie zaledwie około 1 m/s.

Sobota, 19 września: Słoneczny przełom w środku weekendu

W sobotę aura w Rzeszowie zmieni się diametralnie. To będzie jedyny w pełni słoneczny i bezchmurny dzień tego weekendu. Błękitne niebo stworzy idealne warunki do spędzania czasu na zewnątrz i łapania promieni słonecznych. Poranek będzie już zauważalnie cieplejszy niż piątkowy, z temperaturą minimalną na poziomie około 11°C. W ciągu dnia słupki rtęci ponownie dotrą do poziomu 23 stopni. Wiatr delikatnie przybierze na sile, osiągając prędkość około 2 m/s, ale wciąż będzie to tylko łagodny powiew.

Niedziela, 20 września: Najcieplejszy dzień, ale pod chmurami

Ostatni dzień weekendu przyniesie najwyższą temperaturę, ale niestety niebo znów się zasnuje chmurami. Niedziela w Rzeszowie będzie pochmurna. Mimo braku słońca, będzie bardzo ciepło – termometry wskażą ponad 24 stopnie, co będzie najwyższą wartością w tym okresie. Poranek również zapowiada się łagodnie, z temperaturą w okolicach 12 stopni. Tego dnia powieje też najmocniej, choć wiatr o prędkości około 3 m/s wciąż nie będzie silny i uciążliwy.

Weekend w Rzeszowie. Jak spędzić czas przy takiej pogodzie?

Prognoza na najbliższe dni stwarza wiele możliwości spędzania wolnego czasu. Brak deszczu i przyjemne, rosnące temperatury zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu przez cały weekend. Szczególnie warto wykorzystać bezchmurną sobotę na dłuższe spacery po mieście, wycieczki rowerowe poza jego granice czy spotkania w parkach i na zielonych skwerach. Pochmurny, ale ciepły piątek oraz bardzo ciepła niedziela również sprzyjają aktywnościom na zewnątrz. Aura na pewno nie pokrzyżuje żadnych weekendowych planów i pozwoli w pełni cieszyć się wolnymi dniami.

Dane pogodowe: OpenWeather