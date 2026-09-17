A4 Katowice-Kraków będzie bezpłatna

Dla tysięcy kierowców korzystających z A4 każdego dnia nadchodzi duża zmiana. 15 marca 2027 roku wygaśnie umowa koncesyjna zawarta ze spółką Stalexport Autostrada Małopolska. Od 16 marca zarządzanie 61-kilometrowym odcinkiem między Katowicami a Krakowem przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

To oznacza, że przejazd tym fragmentem A4 będzie bezpłatny dla pojazdów lekkich, czyli samochodów osobowych i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. GDDKiA potwierdza, że koncesja nie będzie przedłużana.

Odcinek Katowice-Kraków od 1997 roku pozostaje w rękach prywatnego koncesjonariusza. Przez lata kierowcy korzystający z trasy musieli zatrzymywać się na punktach poboru opłat w Brzęczkowicach i Balicach. Po wygaśnięciu koncesji sytuacja się zmieni.

16 marca 2027 roku A4 między Katowicami a Krakowem przejdzie pod zarząd państwa.

Zmiana będzie szczególnie odczuwalna dla osób, które regularnie pokonują trasę między stolicą Śląska a Krakowem. Odcinek ma około 61 kilometrów, a według danych GDDKiA już teraz każdego dnia przejeżdża nim średnio ponad 50 tys. samochodów.

Znikną bramki. Na A4 planowany jest trzeci pas

Zniesienie opłat to jednak dopiero początek dużych zmian na tej trasie. GDDKiA przygotowuje bowiem rozbudowę A4 Katowice-Kraków.

Powód jest prosty: droga już dziś jest bardzo mocno obciążona ruchem, a po zniesieniu opłat można spodziewać się dodatkowego zainteresowania kierowców. Dlatego trasa ma zostać dostosowana do rosnącego natężenia ruchu.

Plan zakłada dobudowę trzeciego pasa ruchu w obu kierunkach. Wykorzystany ma zostać m.in. szeroki pas rozdziału znajdujący się pomiędzy jezdniami. Na śląskim odcinku przygotowywane są również zmiany dotyczące węzłów Jeleń i Byczyna oraz MOP-ów Zastawie i Kępnica.

Rozbudowa została podzielona na kilka etapów. W przypadku odcinka po stronie Małopolski prace przygotowawcze obejmują m.in. fragment Byczyna-Balice. GDDKiA prowadzi już postępowania dotyczące dokumentacji projektowej. Roboty budowlane związane z dobudową trzeciego pasa mają ruszać w kolejnych latach, a nie w momencie samego zniesienia opłat.

Jednocześnie planowana jest likwidacja infrastruktury związanej z poborem opłat. Po przejęciu trasy kierowcy mają korzystać z przejazdu bez konieczności zatrzymywania się przy dawnych bramkach.

Autostrada A4 Katowice - Kraków:

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Na których autostradach nadal trzeba będzie zapłacić?

Po zmianie zasad A4 Katowice-Kraków przestanie być płatnym odcinkiem koncesyjnym dla samochodów osobowych i motocykli. Nie oznacza to jednak, że wszystkie autostrady w Polsce będą bezpłatne.

GDDKiA wskazuje obecnie na pozostałe koncesyjne odcinki autostrad:

A1 Rusocin-Gdańsk/Toruń Południe – około 152 km, zarządzany przez Gdańsk Transport Company,

A2 Konin-Świecko – około 255 km, z czego płatny jest odcinek o długości około 238 km, zarządzany przez Autostradę Wielkopolską.

A4 Katowice-Kraków ma dołączyć do odcinków zarządzanych przez państwo, na których kierowcy pojazdów lekkich nie płacą za przejazd.

Dla kierowców z województwa śląskiego i Małopolski oznacza to przede wszystkim jedno: od 16 marca 2027 roku przejazd A4 między Katowicami a Krakowem będzie znacznie prostszy i tańszy, a zatrzymywanie się przy bramkach stanie się historią.