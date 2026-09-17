Pogoda dla Katowic: 18-20 września

Weekend w Katowicach przyniesie wyraźny trend rosnący, jeśli chodzi o temperaturę. Każdy kolejny dzień będzie cieplejszy od poprzedniego, jednak nie przez cały czas aurze będzie towarzyszyć słońce. O ile sobota zapowiada się na idealny, pogodny dzień, o tyle niedziela pokaże zupełnie inne oblicze, wprowadzając więcej chmur i niewielkie opady deszczu.

Piątek: Spokojny początek weekendu

Weekend rozpocznie się w Katowicach bardzo przyjemnie. W piątek termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 20 stopni Celsjusza, a noc przyniesie ochłodzenie do około 11°C. Niebo będzie częściowo zasłonięte przez chmury, ale prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu. Wiatr będzie wiał z niewielką prędkością, około 2 m/s, co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie komfortowa.

Sobota: Kulminacja słonecznej pogody

Sobota będzie bez wątpienia najładniejszym dniem weekendu w Katowicach. To właśnie wtedy mieszkańcy mogą liczyć na bezchmurne niebo i mnóstwo słońca. Temperatura maksymalna wzrośnie do około 22 stopni, stwarzając idealne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Noc będzie podobna do poprzedniej, z temperaturą minimalną w okolicach 11°C. Wiatr pozostanie bardzo słaby, nie przekraczając 2 m/s.

Niedziela: Ciepło, ale z chmurami

Finał weekendu przyniesie pogodowy zwrot. Niedziela okaże się najcieplejszym dniem, z temperaturą sięgającą nawet 23 stopni Celsjusza. Noc również będzie cieplejsza, ze wskazaniami termometrów na poziomie około 14°C. Jednak za wyższą temperaturą podąży zmiana aury. Niebo nad Katowicami niemal całkowicie zasnują chmury, z których może spaść niewielki deszcz. Synoptycy prognozują opady rzędu 0,4 mm. Nieco mocniej powieje też wiatr, osiągając prędkość około 3 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Katowicach?

Sobotnia, bezchmurna pogoda to doskonała okazja do aktywności na świeżym powietrzu. Długi spacer po parkach, wycieczka rowerowa po miejskich ścieżkach czy po prostu relaks w słońcu będą świetnym pomysłem. Z kolei niedziela, mimo że będzie najcieplejsza, może pokrzyżować niektóre plany z powodu chmur i możliwego deszczu. To dobry moment na odwiedzenie miejsc pod dachem lub spacer, na który warto zabrać ze sobą parasol, by cieszyć się ciepłem bez obaw o zmoknięcie.

Dane pogodowe: OpenWeather