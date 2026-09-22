Filip Chajzer nie pojedzie w podróż poślubną! Musi zarabiać pieniądze

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Najpierw praca, później podróż poślubna
Bianka Chajzer musi wykazać się cierpliwością i poczekać na podróż poślubną. Jej małżonek na razie nie ma czasu na zagraniczny odpoczynek. Jak twierdzi, harmonogram ma wypełniony aż do Bożego Narodzenia, a zatem na relaks w tym roku nie ma szans.
Podróż poślubna to bardzo odległy temat. Mamy teraz przed sobą bardzo dużo pracy. Kalendarz jest wypełniony do świąt - mówi Filip Chajzer w rozmowie z "Super Expressem".
Świeżo upieczony mąż podkreśla, że Bianka wspiera go w codziennych obowiązkach. Jest u jego boku, podczas gdy on angażuje się w kolejny projekt.
Po raz pierwszy spotkaliśmy się w studiu w trakcie mojego pierwszego podcastu i tak się życie potoczyło, że aktualnie jest to moja regularna praca - podkreśla prezenter, który w ostatnim czasie niemal cały swój czas poświęca na rozwój autorskiego programu na YouTube.
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Chce zabrać Biankę do Nowego Jorku!
Przypominamy, że to niejedyny pomysł na biznes syna Zygmunta Chajzera. Jeszcze niedawno zawzięcie promował swoje budki z kebabami. Bianka może być więc pewna, że jej wybranek zrobi wszystko, aby zapewnić jej życie na poziomie. Gdy pojawi się więcej wolnego czasu, Filip zabierze ją w podróż marzeń do Stanów Zjednoczonych.
Moje ukochane miejsce zaraz po Krakowie to Nowy Jork. Bardzo chciałbym zabrać tam Blankę. To bardzo ważne dla mnie miejsce - opowiada "Super Expressowi" Filip Chajzer.
Głośny ślub Filipa Chajzera
Filip Chajzer wziął ślub z 20-letnią Bianką, która przyjęła jego nazwisko. Ceremonia odbyła się w jednym z kościołów w Krakowie, a przyjęcie weselne zorganizowano w restauracji na Błoniach. Wśród gości był m.in. ojciec pana młodego - Zygmunt Chajzer.