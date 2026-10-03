Ruszają kontrole gazu w Polsce! Musisz to wiedzieć o swojej kuchence gazowej zanim wpuścisz kontrolera

Rusza sezon grzewczy, a wraz z nim kontrole. Przegląd instalacji gazowych

Wraz z początkiem sezonu grzewczego w wielu spółdzielniach i wspólnotach rozpoczynają się kontrole instalacji i kuchenek gazowych. Mają one na celu sprawdzenie szczelności i zapobiegniecie niebezpieczeństwom związanym z nieszczelnościami. W Polsce zasady te regulują przepisy Prawa Budowlanego, które wskazują, że taki przegląd w budynkach mieszkalnych powinien obywać się przynajmniej raz w roku. Najczęściej jest on planowany właśnie jesienią (tuż po starcie sezonu grzewczego) lub wiosną (po zakończeniu sezonu grzewczego). Spółdzielnie oraz wspólnoty mają obowiązek wyznaczyć termin kontroli, najczęściej w godzinach popołudniowych, a wszyscy mieszkańcy powinni być o nim odpowiednio wcześniej poinformowani. W razie nieobecności zarządca musi wyznaczyć drugi termin. Za brak przeprowadzonej kontroli grożą wysokie kary finansowe, a nawet pozbawienie wolności, w przypadku, gdy dojdzie do tragedii w postaci wybuchy gazu lub zatrucia się czadem.

Jak przygotować do wizyty kontrolera?

Nie musisz się odpowiednio przygotować. Najlepiej, by w czasie kontroli kuchenka gazowa pozostawała wyłączona i bez znajdujących się na niej garnków. Jeżeli masz w zwyczaju zamykanie kuchenki, to lepiej jest ją otworzyć. Należy także ułatwić kontrolerowi dostęp do liczników i i gazomierzy. W przypadku piecyka gazowego należy wszystko z niego zdjąć, by nie zasłaniać dostępu do dolnych elementów instalacji. Kontrolerzy zazwyczaj sprawdzają także wentylację oraz ciąg kominowy. Przez ich wizyta umyj kratki wentylacyjne w kuchni i łazience. Ważne, aby nic nie ograniczała ciągu powietrza. Zdarza się bowiem, że kratki wentylacyjne są tak zakurzone, że powietrze w ogóle przez nie nie przepływa.

Jaki kolor powinien mieć płomień w kuchence gazowej?

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że kolor płomienia w kuchence gazowej ma znaczenie. Może on wiele powiedzieć o jakości spalanego gazu oraz stanie technicznym instalacji. Prawidłowy kolor płomienia w kuchence gazowej to niebieski. Oznacza on, że gaz spalany jest prawidłowo i jest stabilny. Dzięki temu gotowanie jest bezpieczne, a proces zużycia gazu jak najmniejszy.

Często w kuchence gazowej można zaobserwować niestabilny, żółto-pomarańczowy płomień. Może on oznaczać gorszej jakości gaz, który nie jest spalany prawidłowo. Pomarańczowy płomień powoduje wyższe rachunki i większe ryzyka uwalniania się szkodliwych substancji. Do przyczyn pojawianie się pomarańczowego płomienia należą zabrudzone palniki i dysze, a także zużycie instalacji.

Jeśli zauważysz żółty lub pomarańczowy płomień, zanim wezwiesz fachowca, możesz spróbować kilku rzeczy. Przede wszystkim upewnij się, że palniki są czyste, resztki jedzenia czy tłuszczu mogą blokować dopływ powietrza. Delikatnie oczyść otwory w koronie palnika małą szczoteczką lub wykałaczką (po ostygnięciu!). Sprawdź także, czy wokół kuchenki nie ma przeciągów, które mogą zakłócać stabilność płomienia. Jeśli po tych zabiegach kolor nie wróci do normy, to znak, że problem może być poważniejszy i wymaga interwencji specjalisty.

Najniebezpieczniejszym kolorem, który powinien Cię zaniepokoić jest różowy płomień. To zjawisko, którego nie wolno ignorować ponieważ może on oznaczać nieprawidłowe spalanie i ryzyko wydzielania się niebezpiecznych substancji. Jeżeli różowy kolor płomienia kuchenki gazowej utrzymuje się przez dłuższy czas koniecznie wezwij fachowca.

Aby minimalizować ryzyko nieprawidłowego spalania i utrzymać optymalny, niebieski płomień, warto regularnie dbać o czystość kuchenki. Oprócz zewnętrznych elementów, co jakiś czas warto delikatnie rozebrać palniki i oczyścić je z nagromadzonych resztek. Pamiętaj też o sprawdzaniu daty ważności węża doprowadzającego gaz,stary i sparciały wąż może prowadzić do nieszczelności. W przypadku starszych instalacji gazowych, regularne przeglądy wykonywane przez uprawnionego serwisanta są kluczowe dla bezpieczeństwa i efektywności.

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