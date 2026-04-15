Kiedyś polecała go Anna Lewandowska, teraz tak sprzątaczki czyszczą palniki i ruszt kuchenki. Wystarczy gazik i to, a palniki kuchenki gazowej będą tak czyste, że będzie można się w nich przeglądać

Karolina Piątkowska
2026-04-15 12:09

Brudne palniki i ruszt kuchenki gazowej to nie tylko kwestia estetyczna. Mogą one bezpośrednio wpływać na awaryjność i użytkowanie sprzętu. Jeżeli czyszczenie kuchenki gazowej do tej pory kojarzyło Ci się z szorowaniem i przekleństwami bezsilności to mamy na to sposób. Wystarczy ten produkt w kuchni, a Twoja kuchenka zalśni czystością. Palniki będą domyte i tak czyste, że będzie się można w nich przeglądać. Domowy sposób na czyszczenie kuchenki gazowej.

Czyszczenie rusztu kuchenki

i

  • Brudne palniki kuchenki gazowej to problem estetyczny i funkcjonalny, wpływający na zużycie gazu.
  • Zaschnięty tłuszcz i resztki jedzenia wymagają skutecznych metod czyszczenia, często wykraczających poza zwykłe detergenty.
  • Odkryj zaskakujący produkt, który kiedyś polecali dietetycy, a dziś doskonale sprawdzi się do czyszczenia kuchenki gazowej!

Ten produkt kiedy polecali wszyscy dietetycy. Świetnie sprawdzi się do czyszczenia kuchenki gazowej

Brudne palniki kuchenki gazowej to prawdziwe utrapienie wielu miłośników gotowania. W kuchni zawsze się coś ubrudzi - coś kapnie, coś się wyleje. Najczęściej obrywa się kuchence gazowej, która po skończonym gotowaniu zamienia się w małe pobojowisko. Sprawę utrudnia fakt, że palników oraz rusztu kuchenki gazowej nie można wyczyścić od razu po gotowaniu. Są one wtedy nagrzane i łatwo o poparzenie. Brudne palniki na kuchence gazowej to nie tylko problem estetyczny. Zaschnięty tłuszcz oraz resztki jedzenia mogą wpłynąć na użytkowanie oraz awaryjność sprzętu. Brudne palniki mogą bowiem doprowadzić do częściowego zablokowania się otworów gazowych, co będzie skutkowało większym zużyciem gazu podczas gotowania. To może przełożyć się na rachunki za gaz.

Czyszczenie palników oraz rusztu kuchenki gazowej nie jest łatwą czynnością. Zaschnięty tłuszcz oraz przypalone resztki jedzenia tworzą grubą warstwę, z którą nie poradzą sobie nawet najlepsze detergenty. Na tego rodzaju brud wiele osób poleca domowe metody, takie jak zanurzanie wyposażenia kuchenki gazowej w roztworze octu lub sody oczyszczonej. Oba te środki świetnie rozpuszczają trudne zabrudzenia, a są przy tym bezpieczne dla czyszczonych powierzchni. Innym sposobem na czyszczenie kuchenki gazowej jest olej kokosowy. Kiedyś chętnie wykorzystywany w kuchni dzisiaj może przydać się jako pomocnik podczas sprzątania. Olej kokosowy świetnie rozpuszcza tłuste, oleiste zabrudzenia. Sprawia, że brud zaczyna odpadać od powierzchni pozostawiając ją idealnie czystą. Dodatkowo olej kokosowy naturalnie nabłyszcza i sprawia, że czyszczona kuchenka gazowa pozostaje lśniąca. Co ważne, olej kokosowy wykorzystasz nie tylko podczas czyszczenia kuchenki gazowej. Świetnie sprawdzi się również do przecierania blatów oraz drewnianych powierzchni. Wystarczy, że na miękką ściereczką lub gazik nabierzesz niewielką ilość oleju kokosowego i dokładnie przetrzesz nią brudne powierzchnie. Efekt Cię zaskoczy. 

Jak gotować, by nie brudzić, czyli sposoby na czystą kuchenkę gazową

Aby utrzymać kuchenkę gazową w nienagannej czystości na dłużej, warto wdrożyć kilka nawyków. Zawsze po gotowaniu, gdy tylko płyta ostygnie, przetrzyj ją wilgotną ściereczką, usuwając świeże plamy i rozlany tłuszcz – to zapobiegnie ich zasychaniu i przypalaniu. Rozważ użycie specjalnych nakładek ochronnych na palniki, które zbierają większość zabrudzeń i są łatwe do umycia. Regularne czyszczenie kratek i palników (raz w tygodniu) w ciepłej wodzie z płynem do naczyń, a raz w miesiącu dokładniejsze czyszczenie z użyciem sody lub octu, znacząco ułatwi utrzymanie higieny.

