Rozpal świecę i postaw to obok niej, a w całym domu zacznie pachnieć spokojem i relaksem. Domownicy będą spieszyć do Ciebie z podziękowaniami

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-10-02 4:42

Jesień to czas zwolnienia, w którym więcej czasu spędzamy w domu. To o tej porze szczególnie dbamy o naszą przestrzeń. Nic w tym dziwnego, że to właśnie jesienią startuje sezon na świece zapachowe. Sprawiają one, że w całym pokoju unosi się przepiękny, relaksujący zapach. Nie musisz od razu kupować specjalnych, zapachowych świec. Wystarczy zwykła świeczka, talerzyk i kilka plasterków tych owoców. Połóż to obok siebie, a w całym domu będzie przepięknie pachnieć.

Trzy zapalone świece i dyfuzor na stoliku w przytulnym salonie. O jesiennej atmosferze w domu przeczytasz na SE.
Autor: Liudmila Chernetska/ Getty Images
  • Jesień to idealny czas na tworzenie przytulnej atmosfery, a zapachy odgrywają kluczową rolę w poprawie nastroju i redukcji stresu.
  • Zamiast drogich świec zapachowych, użyj zwykłej świecy i naturalnych składników, by wypełnić dom relaksującym aromatem cytrusów i ziół.
  • Odkryj, jak proste składniki wokół płomienia stworzą niepowtarzalny klimat i poznaj trik, który sprawi, że świeca będzie palić się znacznie dłużej.

Rozpal święcę i połóż obok niej to. W całym domu zapanuje wyjątkowy klimat

Popularność świec zapachowych rośnie właśnie jesienią i zimą. Rozpalana świeczka dodaje ciepła pomieszczeniu, a delikatnie ulatniający się zapach sprawia, że w całym pokoju robi się przyjemniej. Liczna badania wykazały, że zapachy bezpośrednio wpływają na nasze samopoczucie. Konkretne aromaty przywołują wspomnienia i aktywują te obszary mózgu, które odpowiedzialne są za relaks i redukcję stresu. Jesienią sięgamy do słodkie i korzenne zapachy, które kojarzą się z dzieciństwem u dziadków i zapewniają poczucie bezpieczeńśtwa. To właśnie o tej porze roku rośnie sprzedaż świec zapachowych i wiele ludzi codziennie po pracy relaksuje się właśnie domową aromaterapią. Okazuje się jednak, że wcale nie musisz kupować specjalnych świec zapachowych. Aby cieszyć się pięknym zapachem w całym domu wystarczy zwykła świeczka i te rzeczy.

Zapachy i olejki eteryczne wyzwalane są ciepłem. Paląca się świeca roznosi zapach po całym pomieszczeniu. Nie musi to być konkretnie świeca zapachowa. Weź talerzyk, postaw na nim świeczkę, a wokół niej rozłóż ususzone cytrusy, liście laurowe oraz szałwię i rozmaryn. W ten sposób przygotuje nie tylko przepiękną, jesienną ozdobę do wnętrza, ale także sprawisz, że ciepło świecy zacznie aktywować zapachy z ziół i cytrusów. Po całym pomieszczeniu będzie unosił się przyjemny aromat. Olejku eteryczne zawarte w cytrusach oraz liściach laurowych sprzyjają relaksacji, niwelują stres, a także pozytywnie wpływają na sen. Aby zrobić taki zapach do wnętrz nie potrzebujesz nawet świecy. W sezonie grzewczym rewelacyjnym aktywatorem zapachów będzie nagrzany kaloryfer. Wystarczy, że wspomniane cytrusy i suszone zioła rozłożysz po grzejniku. Ciepło będzie rozprowadzało zapachy po całym pokoju.  

Oprócz cytrusów i ziół, do stworzenia jesiennej kompozycji zapachowej możesz wykorzystać także inne dary natury. Laski cynamonu, goździki, suszone plastry jabłek, a nawet kilka kropel ekstraktu waniliowego dodane do suszonych skórek, stworzą niezwykle ciepły i świąteczny aromat. Możesz również eksperymentować z różnymi proporcjami, aby znaleźć swój idealny, domowy zapach, który będzie Ci towarzyszył przez całą chłodną porę roku.

Wsyp to do świecy, a będzie palić się dłużej. Rewelacyjny sposób na przedłużenie trwałości świecy

Niewiele osób wie, że istnieją triki, które pozwalają przedłużyć czas spalania się świeczki. Jednym z nich jest dodanie szczypty soli do świecy. Sól wiąże ze sobą płynny wosk i sprawia, że ten dłużej się spala. Sposób ten sprawdzi się nie tyko w świeczkach domowych, ale możesz zastosować go także do zniczy na Wszystkich Świętych.

Aby świeca paliła się równo i efektywnie, pamiętaj o kilku zasadach. Przed każdym zapaleniem przytnij knot do długości około 0,5 cm. Zapobiegnie to kopceniu i nadmiernemu nagrzewaniu się naczynia. Pozwól świecy palić się tak długo, aż wosk roztopi się równomiernie na całej powierzchni, tworząc tzw. "basen". Unikniesz w ten sposób tunelowania, czyli wypalania się świecy tylko w środku. 

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