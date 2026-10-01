Wsyp 2 łyżki i zalej wodą, a usunie smród z odpływu. Resztki z rur spłyną i nie będą wydzielać nieprzyjemnej woni. Sposób na smród ze zlewu

Nieprzyjemny zapach wydobywający się z kuchennego zlewu to sygnał, którego nie wolno ignorować, wskazujący na zalegające resztki w rurach i syfonie.

Zamiast silnej chemii, wypróbuj skuteczny, domowy trik: wsyp dwie łyżki kwasku cytrynowego do odpływu i zalej gorącą wodą.

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Wsyp 2 łyżki i zalej wodą, a usunie smród z odpływu

Brzydki zapach w kuchni wyczuwalny najczęściej w okolicy zlewu to ważny sygnał, którego nie powinniśmy bagatelizować, gdyż z czasem problem może się nasilić. Najczęściej, gdy wyczujemy fetor wydobywający się ze zlewu, to pierwsze co robimy, to sięgamy po silne środki chemiczne, dokładnie myjemy nimi misę, jak i czyścimy odpływ z nadzieją, że to właśnie stamtąd śmierdzi. A przyczyn brzydkiego zapachu w okolicy zlewu może być kilka. Jedną z nich jest oczywiście przestrzeń tuż pod odpływem, ale często są to również same rury i syfon, w którym odkładają się resztki jedzenia. Z czasem zaczynają się one rozkładać i wydzielać nieprzyjemną dla nosa woń. Dlatego tak ważne jest regularne czyszczenie odpływu i rur odpływowych w zlewie. A jest to bardzo proste. Wystarczy wsypać 2 łyżki kwasku cytrynowego do odpływu i zalać go gorącą wodą. Po 15 minutach płuczemy obficie bieżącą wodą i gotowe. Kwasek świetnie poradzi sobie z zalegającymi resztkami w rurach i oczyści je z tłustego nalotu.

Sposób na wyczyszczenie odpływu. Tak zlikwidujesz brzydki zapach

Przyczyna brzydkiego zapachu w zlewie może tkwić bezpośrednio pod kratką w odpływie. Warto go raz na jakiś czas starannie wyczyścić. Najpierw należy odkręcić sitko do odpływu i zasypać to miejsce sodą, dodać odrobinę płynu do naczyń, wody, a następnie dokładnie wyszorować. Kiedy będzie czyste, sitko umieszczamy z powrotem na swoim miejscu i gotowe. Od tej pory staraj się raz w tygodniu powtarzać ten zabieg, a raz na zawsze pozbędziesz się brzydkiego zapachu ze zlewu.

Domowy sposób na zatkany zlew

Kolejnym częstym problemem, z którym zmagamy się w naszej kuchni jest zatkany zlew. Wówczas woda w nim stoi lub powolutku wpływa do odpływu. Trzeba przyznać, ze to bardzo utrudnia wykonywanie codziennych czynności w kuchni, dlatego należy jak najszybciej odetkać odpływ. Resztki jedzenia, które spływają w rury podczas zmywania naczyń, z czasem gromadzą się i po prostu zatykają syfon. W takich sytuacjach warto wypróbować ten domowy sposób na zatkany zlew. Wlej do odpływu płynu do naczyń, wsyp miarkę sody oczyszczonej i dodaj około 50-100 ml octu. Następnie zatkaj ściereczką odpływ i otwór przelewowy. Powstanie aktywna piana, która wypchnie z odpływu zalegające nieczystości. Po 15 minutach zalej gorącą wodą i gotowe.

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