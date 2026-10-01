To włoski hit na chłodne dni. Jednogarnkowa pasta e ceci rozgrzewa i syci

Chłodniejsze miesiące absolutnie nie zmuszają nas do sięgania po wieloetapowe receptury oraz długiego stania przy kuchennym blacie.

Włoskie tradycje kulinarne oferują mnóstwo nieskomplikowanych potraw, które wymagają zaledwie garstki powszechnie znanych produktów .

. Rozwiązania opierające się na użyciu tylko jednego naczynia świetnie sprawdzają się w momentach, gdy zależy nam na błyskawicznym przyrządzeniu wartościowego jedzenia.

Takie propozycje obiadowe dają ogromną swobodę modyfikacji i pozwalają na zużycie resztek zalegających w domowej spiżarni.

Tradycyjna pasta e ceci wywodzi się bezpośrednio z włoskich domów i doczekała się mnóstwa lokalnych wariacji. Fundamentem tej potrawy pozostają zawsze makaron oraz ciecierzyca, natomiast w zależności od wybranej receptury uzupełnia się je czosnkiem, cebulą, dobrej jakości oliwą i przecierem pomidorowym. Bardzo często do garnka trafia również świeży rozmaryn, gwarantujący niezwykle specyficzny i głęboki aromat. Posiłek ten przygotujesz zarówno na bazie suchych strączków, jak i tych zamkniętych w puszce. Wybór gotowego produktu znacznie skraca całkowity czas spędzony w kuchni. Wystarczy jedynie zeszklić na tłuszczu czosnek z cebulą, dorzucić pomidory z ciecierzycą i przyprawami, a na koniec zalać wszystko odpowiednio odmierzoną porcją bulionu lub zwykłej wody.

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Pasta e ceci to idealny makaron z ciecierzycą na szybki obiad

Suche świderki lub rurki bez problemu ugotujesz w tym samym naczyniu, w którym duszą się pozostałe elementy dania. Uwalniana podczas obróbki cieplnej skrobia naturalnie zagęszcza powstający płyn, nadając całości niezwykle aksamitną i kremową strukturę. Tym samym omija nas konieczność przyrządzania dodatkowego sosu w osobnym rondelku oraz żmudne zmywanie sterty brudnych naczyń.

Jak modyfikować włoski przepis na makaron z ciecierzycą?

Receptury z Półwyspu Apenińskiego charakteryzują się ogromną różnorodnością. Niektórzy kucharze decydują się na zblendowanie części strączków w celu zagęszczenia potrawy, podczas gdy inni preferują pozostawienie wszystkich ziaren w nienaruszonej formie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wzbogacić smak szczyptą pikantnej papryczki lub solidną gałązką rozmarynu. Największą zaletą tego włoskiego klasyka jest jego elastyczność i możliwość dostosowania do aktualnej zawartości naszej lodówki. Resztka szpinaku, samotna marchewka czy kawałek korzenia selera doskonale wzbogacą ostateczny efekt. Strączki gwarantują odpowiednią dawkę sytości, a dodatek mącznych węglowodanów tworzy pełnoprawny, konkretny posiłek na chłodniejsze popołudnia, zupełnie eliminując potrzebę używania jakiegokolwiek mięsa.

Ten makaronowy specjał wypada znakomicie w sytuacjach, gdy chcemy nakarmić całą rodzinę. Ugotowanie gigantycznej porcji pozwala na swobodne odgrzanie resztek następnego dnia, choć wtedy warto dolać odrobinę wody lub wywaru, aby zredukować nadmierną gęstość potrawy. Serwując danie na talerzach, polej je obficie wysokogatunkową oliwą, oprósz świeżo zmielonym pieprzem czarnym i ewentualnie posyp ulubionym dojrzewającym serem. Właśnie na tym polega urok tej południowej kuchni – unika ona zbytnich komplikacji i stawia na prostotę. Ma być przede wszystkim pysznie, rozgrzewająco i maksymalnie przytulnie, co w jesiennych miesiącach stanowi absolutnie najlepsze rozwiązanie.

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