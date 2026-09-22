Cynamonki jak z cukierni. Ten jeden prosty składnik gwarantuje niezwykłą miękkość i wilgotność

Idealna konsystencja cynamonek zależy od kilku kluczowych faz ich przygotowania, a nie wyłącznie od długości przebywania w piekarniku.

Nadmiar wsypanej mąki lub przetrzymanie w wysokiej temperaturze powodują, że ciasto drożdżowe błyskawicznie wysycha .

. Można zastosować bardzo łatwo dostępny dodatek, dzięki któremu masa zyska pożądaną puszystość.

Poza samymi proporcjami gigantyczne znaczenie ma właściwe wyrastanie uformowanych bułeczek oraz to, jak trzymamy je po wystudzeniu.

Perfekcyjne cynamonki charakteryzują się niezwykłą puszystością, a przy porcjowaniu nożem absolutnie nie mogą się kruszyć. Kluczową rolę odgrywa tutaj staranne i odpowiednio długie wyrabianie masy drożdżowej. Pośpiech jest w tym przypadku niewskazany, ponieważ grzyby potrzebują właściwego środowiska cieplnego, by odpowiednio podwoić swój rozmiar.

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Przepis na idealne cynamonki. Jak zrobić je w domu?

Niezwykle istotne podczas pieczenia jest rygorystyczne trzymanie się wyznaczonych miar. Wsypanie zbyt dużej porcji sypkiego składnika skutkuje tym, że gotowe bułeczki wychodzą bardzo zbite oraz pozbawione wilgoci. Z tego powodu mąkę należy dozować bardzo ostrożnie, cały czas sprawdzając elastyczność i formę zagniatanej kuli.

Miękkie cynamonki jak z cukierni. Ten sekretny składnik zmienia wszystko

Kluczem do kulinarnego sukcesu okazuje się wmieszanie w ciasto odrobiny jogurtu naturalnego. Taka niepozorna wkładka powoduje, że struktura wypieku robi się aksamitna, a drożdżówki zachowują pożądaną świeżość na dłużej. Ten banalny patent zdaje egzamin w szczególności w sytuacjach, gdy chcemy cieszyć się delikatnością przysmaku na długo po wyciągnięciu z blaszki.

Wspomniany nabiał najlepiej dorzucić do pozostałych mokrych produktów i bardzo rzetelnie wymieszać w jednej misce. Surowe ciasto na cynamonki musi wyjść sprężyste, ale absolutnie nie może rozlewać się w dłoniach. Po zakończonym wyrabianiu odstawiamy je w zaciszne miejsce do podwojenia objętości.

Kiedy już zawiniemy roladę i podzielimy ją na mniejsze porcje, surowe drożdżówki potrzebują kolejnego kwadransa na odpoczynek. Niezwykle ważna jest także pilna obserwacja czasu spędzonego w gorącym piekarniku. Wypieki muszą się zarumienić, jednak przedłużanie tego procesu doprowadzi do natychmiastowego wyparowania wody ze środka.

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Sprawdzony przepis na cynamonki z jogurtem. Pełna lista składników

Zaprezentowane proporcje pozwalają na upieczenie od dwunastu do czternastu porcji bułeczek. Potrzebujemy dokładnie odmierzonych produktów bazowych.

Podstawa drożdżowa:

pół kilograma mąki pszennej

siedem gramów drożdży w wersji instant

ćwierć litra lekko podgrzanego mleka

siedemdziesiąt gramów drobnego cukru

jedna sztuka jajka

siedemdziesiąt gramów stopionego masła

niewielka szczypta soli

jedna mała łyżeczka ekstraktu z wanilii

Środek cynamonek:

osiemdziesiąt gramów masła w temperaturze pokojowej

sto gramów cukru trzcinowego

dwie lub trzy łyżki mielonego cynamonu

sto gramów śmietankowego serka

Smarowanie oraz wykończenie:

kilka łyżek mleka bądź słodkiej śmietanki na wierzch

krem: sto gramów serka naturalnego, czterdzieści gramów pudru, dwie łyżki płynu i odrobina zapachu waniliowego

Proces przygotowania krok po kroku:

Szykowanie masy. W sporym naczyniu łączymy suche elementy, a następnie wlewamy delikatnie ciepłe mleko, płynny tłuszcz, jajko i aromat. Zagniatanie. Ręcznie bądź maszynowo pracujemy nad ciastem przez około dziesięć minut, dopóki nie nabierze pożądanej gładkości i nie zacznie odlepiać się od naczynia. Proces rośnięcia. Miskę zabezpieczamy materiałową ścierką i umieszczamy na ponad godzinę w ciepłym otoczeniu. Masa do środka. Umiarkowanie miękkie masło ucieramy z przyprawą korzenną i słodzidłem, a na koniec dodajemy serek. Formowanie. Wyrośniętą kulę przekładamy na blat oprószony mąką i wałkujemy na kształt sporego prostokąta. Aplikacja farszu. Na rozwałkowany placek nakładamy cynamonową mieszankę, pozostawiając odrobinę pustej przestrzeni przy jednym z brzegów. Zawijanie. Zwijamy materiał na kształt długiego rulonu, pamiętając o zostawieniu lekkiego luzu. Dzielenie. Uformowany walec przecinamy precyzyjnie na kilkanaście identycznych części za pomocą bardzo ostrego noża. Kolejne wyrastanie. Surowe porcje układamy na blaszce pokrytej papierem i dajemy im odpocząć przez kolejne trzydzieści minut. Wykończenie przed pieczeniem. Górę smarujemy nabiałem, dzięki czemu wypiek nabierze apetycznego koloru. Obróbka termiczna. Blachę umieszczamy w piecyku nagrzanym do stu osiemdziesięciu stopni i trzymamy w środku przez maksymalnie dwadzieścia pięć minut. Ubijanie lukru. Składniki na słodką polewę intensywnie mieszamy, w razie potrzeby rozrzedzając odrobiną mleka. Finał prac. Jeszcze ciepłe, ale nie gorące zawijasy dekorujemy przygotowaną masą śmietankową.

Istnieje jeszcze jedna złota zasada. Jeżeli marzymy o rozpływających się w ustach deserach, absolutnie nie wolno sypać zbyt wiele mąki do wyrabiania. Gotowa mieszanka musi być odrobinę lepka, co stanowi gwarancję końcowej puszystości domowych bułeczek.