Nietypowy trik na czyste kaloryfery przed zimą. Wystarczy jeden sprzęt

Zaleca się usunięcie kurzu z grzejników jeszcze przed uruchomieniem ogrzewania, by zapobiec jego cyrkulacji w mieszkaniu.

Odkryj błyskawiczny patent na pozbycie się brudu z najwęższych szczelin.

Ten sposób pozwala na odświeżenie kaloryfera w zaledwie kilka minut, bez uciążliwego szorowania czy zakupu specjalnych narzędzi.

Czyszczenie kaloryferów. Dlaczego to ważne przed sezonem grzewczym?

Większość roku grzejniki stoją nieużywane. Gdy zaczynają emitować ciepło, zalegający w nich kurz jest unoszony przez gorące powietrze, co sprzyja silnym atakom alergii wśród domowników. Właśnie dlatego tak istotne jest dokładne oczyszczenie instalacji przed sezonem grzewczym. Oprócz walorów estetycznych zyskujemy pewność, że w naszych wnętrzach będzie unosiło się znacznie mniej zanieczyszczeń.

Jak wyczyścić kaloryfer wewnątrz? Trik z suszarką i workiem

Do usunięcia brudu z najgłębszych szczelin wystarczy zwykła suszarka do włosów. Metoda jest niezwykle prosta, a zarazem błyskawiczna i efektywna. Niedawno Agnieszka Radzikowska, twórczyni instagramowego konta @sprytna_radzikowska, zademonstrowała swój patent na sprawne pozbycie się kurzu z grzejników. Jak podkreśliła, na początku należy osłonić podłogę oraz otoczenie kaloryfera. Następnie warto nałożyć na niego spory worek na śmieci, dzięki czemu wydmuchiwany brud wpadnie prosto do środka, zamiast roznosić się po pokoju. W kolejnym kroku uruchamiamy suszarkę, najlepiej z włączonym zimnym nawiewem. Powietrze pod ciśnieniem z łatwością wymiecie zabrudzenia z przerw między żeberkami i innych ciasnych przestrzeni. Cały kurz zgromadzi się w podstawionym worku.

Czyszczenie kaloryfera - kilka minut i po sprawie

Taki trik z pewnością docenią osoby, które wcześniej próbowały czyścić grzejnik samą ściereczką. Wąskie przerwy potrafią być wyjątkowo uciążliwe. Zamiast męczyć się z manewrowaniem ręką, można po prostu wydmuchać kurz za pomocą silnego strumienia powietrza. Kiedy skończymy, wystarczy ściągnąć worek z zanieczyszczeniami i wyrzucić go do kosza. Oczyszczoną powierzchnię można na koniec przetrzeć zwilżoną szmatką.

Porządki przy kaloryferach najlepiej zaplanować jeszcze przed pierwszym uruchomieniem ogrzewania. W ten sposób unikniemy konieczności czyszczenia już nagrzanych urządzeń. Wykorzystanie suszarki i worka na śmieci to szybka i mało skomplikowana metoda, niewymagająca żadnego specjalistycznego sprzętu. Trzeba tylko zachować ostrożność: upewnić się, że grzejnik jest zimny i odłączony (jeśli to model elektryczny), a suszarki nie wolno używać blisko wody. Krótka chwila poświęcona na przygotowania pozwoli zaoszczędzić sporo czasu na późniejszym sprzątaniu.

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