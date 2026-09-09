Niezawodny nawóz do hortensji na koniec sezonu. 2 łyżki sprawią, że krzew lepiej zniesie zimę, a wiosną gargantuiczne kwiaty pojawią się na każdym pędzie. Jesienny nawóz do hortensji

Hortensje wymagają specyficznej pielęgnacji jesienią, by zabezpieczyć je przed zimą i zagwarantować spektakularne kwitnienie w przyszłym sezonie.

Ostatnie nawożenie sezonu jest kluczowe i musi bazować na fosforze oraz potasie, całkowicie eliminując azot, co wzmocni krzewy i ich odporność.

Odkryj, który zaskakujący naturalny składnik, lepszy od fusów z kawy, zapewni Twoim hortensjom zdrowie i bujne kwiaty, a także uniknij błędu w jesiennym przycinaniu!

Czym nawozić hortensje jesienią? Ostatnie w sezonie nawożenie różni się od poprzednich

Hortensje, aby przez wiele lat zachwycały swoimi wielkimi kwiatami wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Podstawą jest podlewania oraz zakwaszanie podłoża. Hortensje to jedne z krzewów, które potrzebują dużo wody. Susza jest dla nich zabójcza i nawet jesienią należy pamiętać o regularnej podaży wody. Aby zapewnić hortensjom najlepsze warunki do przetrwania zimy, nie zapominaj o odpowiednim nawodnieniu nawet po pierwszych przymrozkach, zwłaszcza w bezśnieżne zimy. Częstym błędem jest zbyt płytkie podlewanie, woda powinna dotrzeć do głębokiego systemu korzeniowego.

Hortensje najlepiej rosną w lekko kwaśnym podłożu o pH od 5,5 do 6,5. Warto raz na jakiś czas sprawdzać kwasowość podłoża. Jeżeli gleba będzie za bardzo zasadowa to krzewy będą słabiej kwitły i mogą wstrzymać procesy wzrostu.

Bardzo ważnym zabiegiem do hortensji jest nawożenie. Czynność ta pozwala dostarczyć roślinie potrzebnych witamin i minerałów, które wzmacniają krzew, stymulują do go wzrostu, chronią przed chorobami, a także pobudzają kwitnienie. Wiosną stosuje się wzmacniające nawozy z dużą zawartością azotu. Pierwiastek ten pobudza krzew to bujniejszej produkcji masy zielonej, w tym liści, a także stymuluje do szybszego kwitnienia. Azot pobudza hortensje i wprowadza je w okres wegetacji. Drugim terminem nawożenia hortensji jest środek lata. W tym terminie stosuje się nawozy wzmacniające i wydłużające kwitnienie. Wrzesień to czas na ostatnie w sezonie nawożenie. Jest ono kluczowe w przygotowaniach roślin do zimy oraz wzmacniania ich odporności. Jesienią odstawia się nawozy azotowe, które sztucznie wydłużają sezon wegetacji, na rzecz intensywnej podaży fosforu oraz potasu. To te pierwiastki wzmacniają odporność hortensje, chronią przez atakami chorób grzybowych, a także wzmacniają układ korzeniowy. Nawozy potasowo-fosforowe może stosować przez całą jesień. Potas odpowiada za gospodarkę wodną w komórkach roślinnych, zwiększając ich odporność na mróz i suszę fizjologiczną. Fosfor z kolei wzmacnia system korzeniowy, co pozwala roślinie lepiej pobierać składniki odżywcze i wodę z głębszych warstw gleby, a także gromadzić zapasy na wiosnę, co jest solidną bazą pod przyszłe kwitnienie.

Wymieszaj 2 łyżki z wodą i podlewaj hortensji. Naturalny nawóz, który jesienią działa lepiej niż fusy z kawy

Jednym z najczęściej polecanych sposobów na nawożenie hortensji są fusy z kawy. Doskonale stymulują one krzew do lepszego wzrostu oraz kwitnienia, ale z uwagi na zawartość azot nie są zalecane do stosowania we wrześniu. W tym terminie o wiele częściej poleca się roztwór z tytoniu. Wielu ogrodników uznaje go za najlepszy, jesienny nawóz do hortensji. Tytoń zadziała niczym naturalny biostymulator, wzmacnia odporność i chroni przed atakami chorób grzybowych, a także przygotowuje tkanki zielone do zimy. Wystarczy, że 2 płaskie łyżki tytoniu wymieszasz 500 ml cieplej wody i całość odstawisz na jedną dobę. Po tym czasie dodaj litr wody i tak przygotowaną mieszankę podlewaj korzenie hortensji. Ważne, aby nawóz stosować bezpośednio na podłoże, a nie moczyć nim liści. Hortensje jeszcze jesienią zyskają zdrowszy wygląd, a w kolejnym roku zaczną szybciej kwitnąć.

Przez ten błąd Twoje hortensje nie zakwitną w kolejny sezonie!

Wiele osób myśli, że jesień to idealny termin na cięcie hortensji. Okazuje się jednak, że to spory błąd. O ile w przypadku hortensji bukietowych przycinanie pędów i przekwitłych kwiatostanów nie będzie miało poważniejszych konsekwencji ponieważ kwitną one na pędach jednorocznych, to dla hortensji ogrodowych może to być ogromny błąd. Hortensje ogrodowe kwitną bowiem na pędach ubiegłorocznych, a co za tym idzie, jeżeli je przytniesz, to w nie zakwitną. Ogrodnicy wskazują, że zarówno hortensje bukietowe, jak i ogrodowe lepiej jest przycinać wczesną wiosną. Zaschnięte kwiatostany wzmacniają odporność całego krzewu i chronią przed mrozami.

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie