Nie wyrzucaj hortensji po sezonie. Prosty sposób na zachowanie ich piękna na dłużej

Po zakończeniu sezonu hortensje można zasuszyć.

Ważny jest odpowiedni moment ścięcia kwiatów do suszenia.

Ten prosty trik sprawi, że suszone hortensje wytrzymają nawet kilka miesięcy.

Kiedy ścinać hortensje do suszenia?

Hortensje to rośliny, które prezentują się zjawiskowo nawet wtedy, gdy już przekwitną. Ich imponujące, kuliste kwiatostany idealnie nadają się do tworzenia suchych kompozycji, jednak kluczowy jest odpowiedni moment. Zbyt wczesne ścięcie może skutkować ich zwiędnięciem zamiast pożądanym zasuszeniem, dlatego cierpliwość jest tutaj wskazana.

Ocena koloru nie zawsze jest miarodajna; znacznie więcej można wywnioskować z dotyku. Świeże kwiaty charakteryzują się miękkością i elastycznością, dlatego warto pozwolić im jeszcze pozostać na krzewie. Idealne do suszenia są te kwiatostany, które stały się już wyraźnie sztywniejsze, a ich płatki w dotyku przypominają suchy papier. Często towarzyszy temu zmiana barwy na bardziej przygaszoną, z odcieniami zieleni, kremu czy delikatnego różu. Warunki atmosferyczne również odgrywają ważną rolę. Najlepszym momentem na cięcie jest suchy i słoneczny dzień, jednak warto unikać poranków, czekając, aż poranna rosa całkowicie wyparuje, ponieważ nadmiar wilgoci jest niepożądany w procesie suszenia.

To najlepsze sposoby na suszenie hortensji

Bezpośrednio po ścięciu należy pozbyć się liści i wszelkich uszkodzonych części rośliny. Warto korzystać z ostrego, czystego sekatora, ponieważ nierówno przycięte łodygi mogą negatywnie wpłynąć na proces suszenia. Następnie wystarczy zastosować łatwy zabieg: umieścić hortensje w wazonie z odrobiną wody i pozostawić je tam, nie uzupełniając płynu w miarę jego ubywania. Woda będzie powoli parować, a kwiaty stopniowo schnąć. Pojemnik najlepiej ustawić w suchym, przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, co pozwoli zachować formę kwiatostanów i uchroni je przed wilgocią.

Odpowiednio ususzone hortensje nie wymagają skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych. Kluczowe jest jedynie unikanie wilgoci i intensywnego słońca, które mogłoby z czasem spowodować blaknięcie ich barw.

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